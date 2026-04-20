Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci

Silné zemětřesení o síle 7,5 stupně zasáhlo oblast u pobřeží regionu Sanriku v hloubce deseti kilometrů. Veřejnoprávní stanice NHK potvrdila, že vlny tsunami již byly zaznamenány přibližně 50 kilometrů od pobřeží prefektury Aomori. Otřesy byly patrné stovky kilometrů od epicentra, a to včetně hlavního města Tokia.
Japonské úřady okamžitě vydaly varování před vlnami tsunami pro tichomořské pobřeží Hokkaida a prefektur Aomori a Iwate. Premiérka Sanae Takaichi vyzvala obyvatele v zasažených oblastech, aby se neprodleně evakuovali do výše položených míst. Meteorologická agentura navíc varuje, že po první vlně mohou následovat další, které mohou být výrazně silnější.
První vlny tsunami již dorazily k východnímu pobřeží Japonska, přičemž v přístavu Mijako v prefektuře Iwate byla zaznamenána vlna o výšce 40 centimetrů. Předpovědi meteorologů naznačují, že výška následných vln by v postižených oblastech mohla dosáhnout až tří metrů.
Aktuálně probíhají bezpečnostní kontroly v jaderných elektrárnách v regionu. Provozovatelé zařízení Fukušima Daini nehlásí žádné abnormality a podobné zprávy přicházejí i z elektráren v prefekturách Aomori a Mijagi. Prověrky nadále pokračují také v elektrárně Fukušima Daiči, která je známá následky katastrofy z roku 2011.
Meteorologická agentura zveřejnila podrobný seznam varování a doporučení pro další části tichomořského pobřeží Hokkaida, Aomori, Mijagi a Fukušimy. Úřady apelují na obyvatele, aby zůstali ostražití, neboť v nadcházejícím týdnu hrozí zvýšené riziko sesuvů půdy a následných otřesů.
