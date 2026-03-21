Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru

Lucie Podzimková

21. března 2026 19:51

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se postaral o další úsměvný moment, který se řeší po celém světě. S japonskou premiérkou po svém boku se vyjadřoval ke slavnému útoku na Pearl Harbor. Upozornil na to britský deník Guardian

Pozornost upoutala Trumpova slova z návštěvy japonské premiérky Sanae Takaičiové, kterou politik přivítal v Oválné pracovně Bílého domu. V rámci dotazů na probíhající konflikt na Blízkém východě padla i otázka japonského novináře. "Proč jste neřekli americkým spojencům v Evropě a Asii o válce před útokem na Írán?" zeptal se dotyčný. 

Odpověď amerického prezidenta všechny zaskočila. "Zaprvé nechcete moc signalizovat, víte, když na to jdete. Nikomu jsme o tom neřekli, protože jsme chtěli překvapení. A kdo ví o překvapení více než Japonsko?" spustil Trump. 

Už v tu chvíli se v místnosti ozýval smích, ale šéf Bílého domu ještě neskončil. "Proč jste mi neřekli o Pearl Harboru?" poznamenal na závěr své odpovědi. 

Trump narážel na překvapivý útok japonského císařského námořnictva proti americké námořní základně v Pearl Harboru na Havajských ostrovech, ke kterému došlo 7. prosince 1941. Útok v důsledku znamenal vstup Spojených států amerických na bojiště v rámci druhé světové války.

Jak připomněl Guardian, nebylo to poprvé, co se Trump dopustil podobně nevhodné poznámky. Když loni německý kancléř Friedrich Merz připomněl výročí spojeneckého vylodění v Normandii, prezident odvětil, že to pro Merze nebyl příjemný den. "Bylo to osvobození mojí země od nacistické diktatury," reagoval předseda spolkové vlády. 

