Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas

David Holub

18. dubna 2026 10:31

Tomáš Chorý
Tomáš Chorý Foto: Instagram Tomáš Chorý

Jen jeden soutěžní zápas si nezahraje reprezentační útočník Tomáš Chorý. Přesně takový trest dostal od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) za údajné plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha ze závěru vzájemného ligového zápasu z poslední neděle. Komise se usnesla, že plivnutí Tomáše Chorého nebyl úmyslný akt z jeho strany a proto se tak rozhodla pro udělení nejmenšího možného trestu.

Inkriminovaný moment mezi Tomášem Chorým a Sampsonem Dwehem se udál v 87. minutě šlágru mezi Slavií a Plzní. Poté, co Chorý ostře fauloval Dweha, rozhodl se naklonit se k ležícímu plzeňskému soupeři a měl na něj plivnout. Alespoň tak k tomu dospěli rozhodčí jak u videosystému VAR, tak hlavní sudí Marek Radina. Ten zrušil na zhlédnutí u videa předešlou žlutou kartu  a slávistickému forvardovi ukázal rovnou červenou.

Po zápase Chorý odmítl, že by na soupeře plivnul, hovořil o tom, že mu v emocích, když na Dweha mluvil, vypadlo z úst větší počet slin. Nakonec dala útočníkovi za pravdu i Disciplinární komise LFA. „Disciplinární komise LFA dlouhodobě zastává princip, že nepřezkoumává ani nemění rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu utkání, a na tomto principu setrvává i v případě vyloučení Tomáše Chorého v utkání proti Plzni,“ uvedl k rozhodnutí disciplinárky její šéf Jiří Matzner. Stejně se k tomuto momentu vyjádřila i Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR). „S ohledem na tyto skutečnosti nemůže komise incident, za který byla na hřišti udělena přímá červená karta, ponechat bez disciplinárního postihu. Dostupné záběry však nenasvědčují tomu, že by v daném případě došlo k úmyslnému plivnutí na protihráče Samsona Dweha, ale spíše o důsledek konkrétní situace a emotivního projevu, byť šlo o projev zjevně nevhodný,“ pokračoval dále Matzner.

Ten také vysvětlil, proč k přísnějšímu trestu nakonec disciplinárka nesáhla, i když mohla Chorému napařit až šestizápasovou stopku. „Disciplinární komise zdůrazňuje, že hráč nese odpovědnost za své jednání a jeho následek i v takovéto situaci, současně ovšem konstatuje, že úmysl, který by odůvodňoval přísnější disciplinární postih, nebyl prokázán. Po zhodnocení všeho uvedeného, míry prokazatelnosti jednotlivých aspektů jednání a při respektování rozhodnutí rozhodčího přistoupila komise k uložení trestu na samé spodní hranici,“ sdělil Matzner.

Chorý nestanul před disciplinární komisí v rámci této sezóny poprvé. Známý bouřlivák, který vyvolává u fanoušků emoce, o loňském srpnu totiž v zápase se Slováckem udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heču. Tehdy vyfasoval právě trest na šest zápasů. Tentokrát tedy nebude trenéru Jindřichu Trpišovskému k dispozici pro nadcházející ligový duel s Hradcem Králové.

Protože Chorý tentokrát před disciplinárku osobně nedorazil, zastupovalo ho vedení fotbalové Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem. Ještě před verdiktem komise přidal svůj pohled na věc. „Naše pozice je jednoduchá, opíráme se i o stanovisko komise rozhodčích, které jsme obdrželi na náš protest. Komise říká, že poměrně dlouho diskutovali, zda se jedná o přestupek na udělení červené karty, protože z dostupných záběrů nejde prokázat úmysl Tomáše Chorého na soupeře plivnout. V tom je vše. Pokud nelze prokázat úmysl, neměl VAR (videorozhodčí) intervenovat a neměla být žlutá karta změněna na červenou. Myslíme, že se jedná o velmi nebezpečný precedens,“ uvedl konkrétně.

Disciplinární komisi pak Tvrdík vnímá jako něco, co má spíše vykonávat spravedlnost, než něco, co by mělo hráče trestat. „Chápeme, že to nemá jednoduché, že je tu společenská poptávka po potrestání Tomáše Chorého. Ale zásadní je, jestli plivl, nebo ne. Podobné chování vidět nechceme, nechceme, aby naši hráči vyjadřovali takto nerespekt k soupeřům. Ale s komisí jsme diskutovali, že by bylo žádoucí, aby se ke všem hráčům přistupovalo stejně. Sestříhali jsme asi čtyřminutové video, na kterém jsou velmi podobné situace. Mimochodem jedna z nich je u hráče Červa z Plzně, kde se chová identicky jako Chorý k našemu hráči Zimovi. Byli tam ti stejní rozhodčí, byť si jen vyměnili role, a za identické chování nebyl hráč jakkoliv trestán,“ zakončil Tvrdík.

6. dubna 2026 21:06

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Tomáš Chorý

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.

Tomáš Chorý Fotbal FAČR

Hormuzský průliv

Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený

Íránská armáda v sobotu oznámila, že pokračuje v kontrole Hormuzského průlivu. Světová média tak informují o opětovném uzavření klíčového místa světové námořní dopravy. Teherán se rozhodl reagovat na fakt, že pokračuje americká námořní blokáda. 

před 54 minutami

Tomáš Chorý

Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas

Jen jeden soutěžní zápas si nezahraje reprezentační útočník Tomáš Chorý. Přesně takový trest dostal od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) za údajné plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha ze závěru vzájemného ligového zápasu z poslední neděle. Komise se usnesla, že plivnutí Tomáše Chorého nebyl úmyslný akt z jeho strany a proto se tak rozhodla pro udělení nejmenšího možného trestu.

