Fanoušek, jenž napadl Surovčíka, už se do Edenu nepodívá. Chorý s Douděrou si budou hledat angažmá

Fotbalová Slavia potrestala prvního z fanoušků, kteří vběhli v sobotu večer krátce před koncem zápasu se Spartou na hřiště v Edenu. Jedná se o fanouška, který napadl s kelímkem s pivem sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Jak uvedla Slavia, právě on byl potrestán doživotním vstupem na stadion. Předseda klubového představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pak v neděli také oznámil, že fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v zápase dostali červenou kartu, v klubu definitivně skončili a že si tak budou moct v létě hledat nové angažmá.
Přestože se chuligán, jenž zaútočil na sparťanského gólmana Surovčíka, snažil z hrací plochy co nejrychleji se dostat pryč, k jeho dopadení a identifikování přesto došlo. To především proto, že jeho útok na Surovčíka zaznamenaly kamery televize Oneplay. Proto tak měl klub jednoduchou práci s tím, udělit první trest prvnímu z chuligánů.
„Představenstvo SK Slavia Praha udělilo doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny návštěvníkovi, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a napadl Jakuba Surovčíka. Dotyčný byl identifikován na základě záznamů a spolupráce bezpečnostních složek,“ uvedla Slavia na jejím účtu na sociální síti X. Stojí za doplnění, že se onen „fanoušek“ sám nakonec přiznal poté, co se sám i přihlásil.
K jeho útoku na svou osobu se pak později v sobotu večer po zápase vyjádřil i samotný Surovčík, jenž si nebral servítky. „Nadávání a urážení je jedna věc, skrz moji minulost ji naprosto chápu a respektuju. Ale vyhrožování smrti mně a rodině konkrétní osobou před zápasem doprovázené podřezáváním krku je věc druhá. Následně během zápasu doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu za doprovodu napadení je absolutně neakceptovatelné. Budu to řešit právní cestou. Tak si užij hezký večer, ty zm*de,“ napsal na svém Instagramu konkrétně.
Slavia od okamžiku incidentu prakticky nedělá nic jiného, než že se omlouvá a že se za výtržnosti některých svých příznivců stydí. „Výtržník, který polil Surovčíka pivem, již obdržel doživotní zákaz: takoví fanoušci na Slavii nepatří. Slavia je věčná, náš ekosystém to přežije, máme více než 130 let historie, ale ti, co nesdílí naše hodnoty, se s nimi budeme muset rozloučit. Proto je součástí opatření i uzavření Tribuny Sever,“ nechal se slyšet šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v nedělním rozhovoru pro Odbor přátel Slavie.
Tam také oznámil, že Slavia už nadále nebude počítat se službami Tomáše Chorého a Davida Douděry. Prvně jmenovaný jako první hráč české ligy dostal v derby třetí červenou kartu v sezóně poté, co loktem udeřil do hlavy Asgera Sörensena. Další dvě předešlé červené dostal jednak za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči a za plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha. Co se týče Douděry, tak ten dostal červenou kartu poté, co z lavičky pokřikoval na vulgárně rozhodčí. Ještě před tím na hřišti předstíral křeč, když se překutálel schválně zpoza autové čáry zpátky do hřiště.
„Tomáš Chorý? Je mi hrozně líto jeho rodiny a dětí, nejvíc potrestal je… Když jsem včera viděl jeho rodinu, jak se jeho holčička bojí do školy, že ji budou šikanovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování. U Douděry je to to samé, má legitimní zdravotní problémy, opakovaně jsme to s ním řešili,“ prozradil v rozhovoru Tvrdík.
V případě Chorého se navíc bude hovořit o jeho případné nominaci na blížící se mistrovství světa. Zda bude realizační tým v čele s Miroslavem Koubkem v kádru někoho s takovýmto chováním. Podle informací serveru isport.cz se mají v pondělí mimo jiné i nad tímto tématem sejít předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda s trenérem národního týmu Koubkem a manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem.
