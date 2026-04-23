Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.
Jak informoval o interním jednání mezi vedením klubu v čele s Jaroslavem Tvrdíkem a některými členy A-týmu včetně některých hráčů a členů realizačního týmu server infotbal.cz, mělo se jednat o jednání z kategorie nepříjemných. Že skutečně proběhlo, potvrdilo samotné klubové vedení pro server sport.cz bez toho, aniž by k tomu řeklo jakékoli další podrobnosti.
Jednání vyústilo v následující tresty: Chorý s Bořilem vyfasovali finanční pokutu ve výši 200 000 korun s tím, že si navíc prospěšně odpracují 50 hodin v klubových aktivitách. Takováto výše pokuty je pro prvoligového hráče hrajícího za top český klub značně citelná, tyto peníze půjdou na tzv. CSR aktivity, tedy záslužné činnosti a charitativní projekty klubu.
Takovéto tresty mají být navíc pro ostatní slávisty varováním. Pokud ve zbytku sezóny dojde z jejich strany k dalším podobným excesům, může je potkat stejný trest. Tvrdík se totiž rozhodl tresty za podobné výlevy hráčů ještě zpřísnit.
Připomeňme, že Chorý měl plivnout na jím faulovaného Sampsona Dweha z Plzně v nedávném vzájemném zápase (0:0), když ho chtěl ještě slovně počastovat. Ze záběrů bylo vidět, jak mu přitom vylétlo velké množství slin, o čemž samotný fotbalista hovořil po zápase. Tehdy důrazně odmítl, že by se mělo jednat o úmyslné plivnutí. K tomu ostatně přihlédla i disciplinární komise a dala mu tak jen jednozápasovou stopku.
V posledním ligovém zápase v Hradci Králové (1:2 z pohledu Slavie) byl vyloučen nejprve Mbodji a po následném přímém kopu v závěru zápasu byla navíc po ruce nařízená penalta pro Hradec. To už bylo moc na Jana Bořila, který se v tu chvíli neznal a vystartoval na sudího Černého. Jeho spoluhráči mělo co dělat, aby ho udrželi v rozumné vzdálenosti od sudího. Nakonec stejně za své extempore dostal červenou kartu.
