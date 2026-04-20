Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Libor Novák

20. dubna 2026 9:57

Íránská delegace v Pákistánu Foto: Pakistan's Prime Minister Office

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Prezident Trump v neděli oznámil, že americké námořnictvo zajistilo íránskou nákladní loď. Ta se podle něj pokusila proplout americkou blokádou v blízkosti Hormuzského průlivu. Trump na sociálních sítích uvedl, že mají loď plně pod kontrolou a zkoumají její náklad.

Íránská armáda reagovala ostře a tvrdí, že loď plula z Číny. Mluvčí íránských ozbrojených sil varoval, že Teherán na tento akt ozbrojeného pirátství ze strany americké armády brzy odpoví. Celý incident vyvolal obavy, že by se příměří mohlo zhroutit ještě předtím, než se vyjednavači stihnou znovu sejít v Pákistánu.

Původní plán počítal s vysláním americké delegace do Islámábádu v pondělí. Cílem mělo být další kolo rozhovorů zaměřených na ukončení války. Komentáře z íránských státních médií však naznačují, že tyto plány jsou nyní vážně ohroženy, přestože jednání měla teprve začít.

Delegaci USA má vést viceprezident JD Vance spolu se speciálním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. K tomuto diplomatickému úsilí dochází poté, co Írán v sobotu opětovně zavedl přísná omezení pro komerční plavbu v Hormuzském průlivu. Předchozí dohodu o otevření této strategické vodní cesty Teherán zrušil kvůli odmítnutí USA zrušit námořní blokádu.

Podle oficiální íránské tiskové agentury IRNA vyplývá neúčast na druhém kole rozhovorů z požadavků Washingtonu, které Írán považuje za přehnané. Teherán rovněž kritizuje nerealistická očekávání, neustálé změny postojů a neustávající námořní blokádu. Tu Írán vnímá jako jasné porušení podmínek příměří.

Probíhající konflikt trvá již osmý týden a vyžádal si tisíce obětí v Íránu i Libanonu. Uzavření Hormuzského průlivu navíc způsobilo prudký nárůst cen ropy na světových trzích. Diplomatická situace zůstává napjatá i přes probíhající přípravy bezpečnostních složek v Pákistánu na případné rozhovory.

Hlavní íránský vyjednavač, předseda parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf, v rozhovoru pro státní televizi prohlásil, že v diplomacii neustoupí. Zároveň uznal, že mezi oběma stranami stále existuje hluboká propast. Podobné signály jen podtrhují obtížnost dosažení konsensu v současné době.

Trump v neděli označil jakákoliv jednání v Islámábádu za poslední šanci pro Írán, aby přistoupil na mírovou dohodu. Varoval, že pokud Írán smlouvu nepodepíše, bude celá země čelit zničení. Trump zopakoval svou hrozbu, že USA zničí íránské elektrárny a mosty, pokud nedojde k dohodě.

Nabízenou dohodu, která zahrnuje otevření průlivu a kontrolu obohaceného uranu, označil prezident USA za spravedlivou. Pokud ji však Írán odmítne, slíbil vyřadit z provozu veškerou kritickou infrastrukturu. Pákistánské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že jejich místopředseda vlády jednal s íránským ministrem zahraničí o nezbytnosti dialogu pro regionální stabilitu.

Americký vyslanec při OSN Mike Waltz v rozhovoru pro ABC News vyjádřil naději, že nové kolo rozhovorů povede k významným výsledkům. Uzavření Hormuzského průlivu představuje pro Teherán mocnou zbraň, kterou využívá k vyvíjení politického tlaku na Trumpa. Pro USA je to strategická komplikace, kterou nelze snadno vyřešit.

Trumpovy hrozby útoky na íránskou infrastrukturu se objevují pravidelně v průběhu celého konfliktu. Některé z těchto varování v minulosti předcházely krokům k deeskalaci napětí. Před dvěma týdny prezident náhle vyhlásil příměří krátce poté, co pohrozil zánikem íránské civilizace.

Trump obvinil Írán z porušení příměří kvůli údajné střelbě na dvě obchodní plavidla v průlivu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei však reagoval tím, že americká blokáda přístavů a pobřeží je nezákonná a zločinná. Podle jeho slov jde o záměrné kolektivní trestání íránského obyvatelstva, což klasifikoval jako válečný zločin.

Hormuzským průlivem normálně prochází přibližně jedna pětina světového obchodu s ropou. Írán v neděli trval na svém rozhodnutí, že lodě nebudou průlivem proplouvat, dokud bude blokáda trvat. Navzdory tomu, že některé tankery směřovaly k průlivu, íránské ozbrojené síly je údajně donutily k návratu.

Očekávání otevření průlivu koncem minulého týdne vedlo k výraznému poklesu cen ropy a růstu akciových trhů. Jelikož průliv zůstává uzavřen, trhy pravděpodobně budou čelit nové vlně volatility. Tlak na nalezení východiska z války se stupňuje i kvůli vnitropolitické situaci v USA.

Republikáni v Kongresu se připravují na obhajobu těsné většiny v nadcházejících listopadových volbách. Kromě íránské fronty byl minulý týden oznámen samostatný příměří mezi Izraelem a Libanonem. Izraelská invaze, jejímž cílem byl Hizballáh, způsobila vysídlení více než milionu lidí v Libanonu.

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly

Írán dostává svým slovům a kontroluje v situaci v Hormuzském průlivu. Dva ropné tankery dnes vojáci nechali obrátit, většina lidí se stáhla do bezpečí k pobřeží. Teherán opětovně uzavřel průliv kvůli pokračující americké námořní blokádě. 

