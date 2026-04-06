Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.
Když Lucescu vedl svoje svěřence v semifinále play-off baráže o mistrovství světa proti Turecku, stal se nejstarším trenérem, který kdy vedl rumunskou reprezentaci. Aby se mohl stát i nejstarším trenérem na mistrovství světa, museli pochopitelně Rumuni duel s Tureckem zvládnout. Takhle tento primát bude na letošním světovém šampionátu držet čtyřiasedmdesátiletý český stratég Miroslav Koubek.
Lucescu si tak na rozdíl od něj bude moct užívat důchodu, klid zřejmě potřebovat. Nejprve tedy minulý týden ve čtvrtek absolvoval neúspěšný souboj o postup na MS, před následným nedělním tréninkem pak zkolaboval. Tehdy mu nebyl diagnostikován infarkt myokardu, kvůli hospitalizaci však přišel o účast na úterním přátelském zápase se Slovinskem. Tento týden ve čtvrtek pak v prohlášení oznámil, že už nebude na lavičce rumunského národního týmu pokračovat.
Během pátečního dne ale přišla z Rumunska další zpráva o dalším kolapsu Lucescua, přičemž tentokrát se má jednat skutečně o infarkt. „Dnes ráno pacient utrpěl akutní infarkt myokardu. Byl převezen na pohotovost a okamžitě dostal potřebnou lékařskou a terapeutickou léčbu v souladu se zavedenými protokoly. Jeho stav je v současné době stabilní a je pečlivě sledován specialisty,“ stojí v prohlášení bukurešťské nemocnice, které citoval rumunský deník Libertatea.
Přestože Lucescu měl mít smlouvu s rumunským svazem jen 31. března, nakonec tedy oznámil svůj konec u reprezentace o pár dní později. I když ještě není jasné, kdo Lucescua nahradí, v éteru už létají jména možných jeho nástupců, mezi nimiž nalezneme třeba bývalou rumunskou fotbalovou hvězdu Gheorghea Hagiho nebo trenéra, který už v minulosti rumunskou reprezentaci vedl, Edwarda Iordanescua.
Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.
Zdroj: Libor Novák