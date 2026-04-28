Muž zachytil vír na Kroměřížsku. Tornádo to nebylo, experti prozradili detaily

Pondělní video neobvyklého víru z Kroměřížska zaujalo meteorology, kteří se rozhodli lidem vysvětlit, co je na záběrech zachyceno. O tornádo totiž nejde. Podle dostupných informací šlo o takzvaného čertíka, respektive raráška.
Čertíci či rarášci jsou prchavé prachové víry, které se nejčastěji vyskytují za jasných a teplých dní a nezřídka i při zcela bezoblačné obloze. Zajímavý jev se v pondělí odpoledne povedlo zachytit na Kroměřížsku.
Meteorologové vysvětlili, že není náhodou, že se čertíci vyskytují hlavně odpoledne za slunečného dne. "V přízemní vrstvě se totiž vzduch výrazně prohřívá a to zejména nad černým asfaltovým povrchem. Vzniká tak lokálně velmi instabilní zvrstvení, protože výše je o dost chladnější vzduch než při zemi," uvedli na sociální síti X.
"Při vertikálním promíchání se pak může stát, že kapsa velmi teplého vzduchu prostě začne najednou rychle stoupat vzhůru a následkem toho vznikne malý vír. Tím jak se vertikálně natahuje, dochází i k jeho rychlejší rotaci - podobně, jako když krasobruslař/ka připaží. Čertík pak odspodu nasává horký vzduch společně s pískem, listím apod.," zmínili odborníci.
Víry mají většinou krátkou životnost, ale někdy mohou být tak silné, že poničí zahradu či dokonce střechu, což se před lety stalo například v Klatovech. Ve většině případů jsou však neškodné.
Meteorologové také popsali, v čem se liší od tornáda. "Vlastně skoro ve všem. S bouřkou nebo konvektivní oblačností nemají nic společného. Naopak, vyskytují se většinou ve dnech, kdy na obloze bouřku ani přeháňku neuvidíte. I princip vzniku je rozdílný. A ve většině případů jsou slabší než i ta nejslabší tornáda," dodali.
