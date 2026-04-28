Muž, který se o uplynulém víkendu pokusil zastřelit Donalda Trumpa, čelí obvinění z atentátu na amerického prezidenta. Informovala o tom BBC. Hrozí mu doživotí. V USA se zároveň řeší, zda ochranka hlavy státu dělá svou práci dobře.
Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen se v pondělí objevil v doprovodu policistů u soudu v hlavním městě Washingtonu. Na všechny otázky v klidu odpovídal a soudce oslovoval "vaše ctihodnosti". Také zmínil, kolik mu je, a že má magisterský titul.
Allen zároveň čelí dvěma obviněním z nedovoleného ozbrojování. Při víkendovém pokusu o atentát na večeři pro novináře měl u sebe poloautomatickou pistoli, brokovnici a tři nože. Útok odnesl zraněním jeden ze členů Trumpovy ochranky, ale nejde o vážné zranění. Pachateli hrozí v případě odsouzení doživotí.
U soudu zaznělo, že útočník překročil kvůli atentátu hranice mezi několika americkými státy. Na cestu vyrazil již v úterý 21. dubna, kdy z města Torrance u Los Angeles odcestoval vlakem do Chicaga. To opustil o tři dny později, kdy zamířil do Washingtonu.
Zatímco pokračuje vyšetřování víkendového případu, bezpečnostní složky prověřují, zda jsou protokoly v rámci ochranné služby nastaveny správně. Jde totiž už o třetí pokus zavraždit Trumpa za poslední dva roky.
Úřadující americký prezident se v červenci 2024 stal terčem atentátu na shromáždění před předloňskými prezidentskými volbami v Pensylvánii. Střelec při něm zasáhl politika do ucha, zabil jednoho muže a další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila. Trump se pak v listopadu stal vítězem voleb a v lednu 2025 se po čtyřech letech vrátil do Bílého domu.
Související
Motivem útočníka zřejmě byla nenávist k Trumpovi. Vyjma politiků nechtěl nikoho zranit
„Hosté mi nebudou stát v cestě.“ Útočník před střelbou sepsal mrazivý protitrumpovský manifest
před 13 minutami
Útok psa na dítě na Karlovarsku. Pro chlapce letěl vrtulník
před 52 minutami
Atentátníka na prezidenta Trumpa obvinili. Hrozí mu doživotí
před 2 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Příští týden se ještě oteplí, tvrdí meteorologové
včera
Tragickou nehodu na Uherskohradišťsku nepřežila dívka. Pro řidičku letěl vrtulník
včera
Z Bulharska do vazby. Soud rozhodl o dalším obviněném v pardubickém případu
včera
Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby
včera
Radioaktivita z Černobylu doputovala i do Česka, potvrzuje mapa od meteorologů
včera
Babišova vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky
včera
Macinku navštívili policisté na ministerstvu. Kvůli esemeskám prezidentu Pavlovi
včera
První předpověď počasí na letní měsíce. Experti řekli, jaký bude trend
včera
Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí
včera
Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA
včera
Nenávist mezi Zelenským a Putinem přijde Trumpovi k smíchu
včera
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
včera
Vláda schválila prodloužení regulace marží u pohonných hmot. Ceny bude nově určovat jinak
včera
Írán navrhl USA ukončení blokády Hormuzského průlivu. Ovšem za vysokou cenu
včera
Britský král Karel III. se sejde s Trumpem. Bude v bezpečí, slíbil mu prezident
včera
Britům dochází trpělivost. Tlačí na Starmera, aby proti Trumpovi vytvořil vlastní verzi evropské obchodní bazuky
včera
Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi
včera
Kim Čong-un ocenil vojáky bojující na Ukrajině. Národu je představil jako symboly oběti a loajality
Severokorejský vůdce Kim Čong-un veřejně ocenil vojáky ze své země, kteří před rokem bojovali po boku Ruska v Kurské oblasti. Učinil tak při příležitosti návštěvy ruské delegace v Pchjongjangu, která dorazila na zahájení ceremoniálu odhalení památníku věnovaného padlým vojákům. Kim se snaží tyto vojáky prezentovat jako symboly oběti a loajality, přičemž v rukou psaném vzkazu u památníku uvedl, že duše padlých budou žít věčně s velkou ctí, kterou bránili.
