Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem

Dosud v české nejvyšší fotbalové soutěži působil coby nejstarší trenér, nyní bude Chance liga o zkušeného čtyřiasedmdesátiletého stratéga chudší. Řeč je o Miroslavu Koubkovi, který vedl od předloňského léta Viktorii Plzeň. Klub nyní opouští poté, co ztratili Viktoriáni na začátku sezóny 2025/26 několik bodů, přičemž naposledy v neděli doma padli s nováčkem ze Zlína 0:1 a zůstávají tak daleko za očekáváním. Aktuálně jim po deseti kolech patří v ligové tabulce až páté místo s tím, že na vedoucí Spartu ztrácejí deset bodů.
Že do nové sezóny 2025/26 vždy ambiciózní Západočeši nevkročili nikterak šťastně a vydařeně, o tom svědčí ta skutečnost, že z posledních pěti domácích zápasů jen dvakrát vyhráli a nejen to nakonec vyvrcholilo koncem Miroslava Koubka, přičemž se jedná o první trenérský vyhazov v české první lize v tomto ročníku.
"Po nepovedeném utkání se Zlínem, které bylo pro nás všechny i naše fanoušky velkým zklamáním, jsme společně s trenérem dlouho vedli diskusi. Došli jsme společně k závěru, že mužstvo potřebuje okamžitě nový impuls, a vzájemně se dohodli, že ukončíme spolupráci," uvedl ke kroku ukončení spolupráce s Miroslavem Koubkem klubový generální ředitel a předseda představenstva Adolf Šádek a pokračoval: "Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během 10 kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení."
"Miroslavu Koubkovi patří velké poděkování za to, co s týmem za dva roky dokázal. Především na obě evropské jízdy budeme všichni dlouho vzpomínat, byly to krásné zážitky. Přeji tedy jemu i Honzovi Trousilovi jen to nejlepší a vždy je u nás na stadionu rádi uvidíme," dodal Šádek.
Protože vedle Koubka z klubu odchází i jeho asistent Jan Trousil, znamená to, že do nadcházejícího duelu Evropské ligy s Malmö povede Plzeň další z dosavadních asistentů Marek Bakoš ve spolupráci se Zdeňkem Bečkou. Ti by také měli stanout na lavičce Viktoriánů ještě o prvním říjnovém víkendu v zápase proti Hradci Králové.
Pak už totiž začne reprezentační přestávka a právě během ní by mělo hledání Koubkova nástupce finišovat. Média nejčastěji v této souvislosti mluví o Martinu Hyském, který momentálně vede Karvinou, s níž předvádí na tamní poměry nejlepší fotbal, neboť se slezský klub aktuálně pohybuje v první polovině ligové tabulky a šilhá po TOP 6.
V loňské sezóně dokázal Koubek se svými svěřenci dokráčet k historickému čtvrtfinále Konferenční ligy, když do té doby v rámci Evropské ligy postoupili vždy „jen“ do osmifinále. V předešlých dvou sezónách pak v tuzemské nejvyšší soutěži skončili Západočeši nejprve třetí a poté druzí. Bylo to jeho třetí plzeňské angažmá, přičemž v tom předchozím v roce 2015 dokázal získat ligový titul.
Koubek původně zamýšlel, že nyní v rámci třetího plzeňského angažmá vydrží na lavičce jen rok, na základě zmiňovaných úspěchů na evropské scéně ale hned dvakrát smlouvu prodloužil. "Sám jsem se po příchodu do klubu označil za jakéhosi přechodného trenéra. Nakonec jsme společně ušli takřka dva a půl roku, to už je slušná porce. Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím," vzpomínal Koubek, jenž za rok 2024 získal v anketě Fotbalista roku cenu pro nejlepší trenéra roku, a zároveň připomněl, že se s Plzní rozešel kamarádsky. "Rozcházíme se jako přátelé. Opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu. K fotbalu ale patří i horší období. Já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu," zakončil Koubek.
V severní části Mnichova probíhá od časných ranních hodin rozsáhlá policejní a hasičská operace, do které se zapojily i speciální jednotky a pyrotechnici. Dle dostupných informací došlo k několika explozím a údajně byla slyšet i střelba.
Zdroj: Libor Novák