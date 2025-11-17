Už během víkendu opustil kvůli zdravotním potížím záložník Lukáš Provod, bohužel pro českou fotbalovou reprezentaci ale před pondělním večerním kvalifikačním duelem s Gibraltarem nezůstalo jen u jednoho odchodu z mužstva. Dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl totiž nebude moct proti Gibraltaru nasadit ani obránce Martina Vitíka.
Ještě před rozhodnutím rozloučit se s Martinem Vitíkem kouč Köstl prozradil, že v týmu je ještě jeden hráč s nejistým zdravotním stavem. „Ještě máme v kádru jeden zdravotní problém, uvidíme,“ nechal se konkrétně slyšet Köstl na nedělní odpolední tiskové konferenci.
Ten den večer pak přišlo rozhodnutí o Vitíkově propuštění z týmu. „Vitík se odpojil ze zdravotních důvodů. Odehrál čtvrteční přípravný zápas proti San Marinu (1:0) v Karviné, v pondělním závěrečném duelu kvalifikace o postup na MS však svůj desátý start v reprezentačním výběru nepřidá,“ uvedla k tomuto kroku reprezentace bez toho, aniž by Vitíkovo zranění specifikovala.
Znamená to tedy, že realizační tým bude muset Vitíka nahradit, přičemž se tak na Vitíkově pozici stopera může objevit buď Robin Hranáč z Hoffenheimu, reprezentační debutant Štěpán Chaloupek ze Slavie nebo Jaroslav Zelený ze Sparty.
Související
Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace
Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
před 1 hodinou
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
před 1 hodinou
Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům
před 2 hodinami
OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval
před 3 hodinami
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
před 4 hodinami
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu
před 4 hodinami
Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace
před 5 hodinami
Fiala vyzval k péči o křehké hodnoty 17. listopadu. Česko má obří potenciál, řekl Rakušan
před 6 hodinami
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
před 6 hodinami
Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil
před 7 hodinami
Pavel neslevuje z požadavků. ANO může požádat o jiného kandidáta na premiéra
před 8 hodinami
Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem
před 8 hodinami
Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať
před 9 hodinami
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
před 11 hodinami
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
včera
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
včera
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
včera
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
včera
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
včera
Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.
Zdroj: Libor Novák