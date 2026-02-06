První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár

Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.
Není divu, že právě Kanaďané patřili k favoritům, neboť právě tato severoamerická země je jednou z curlingových velmocí. Hned první olympijský závod byl v jeho úvodu poznamenán technickým problémem, jelikož pořadatelé museli vyřešit náhlé zhasnutí světel nad jednotlivými ledovými plochami.
Několik minut se tak muselo počkat, až se všechno umoudří. Nicméně ani tato nečekaná pauza z Čechů nesetřela očividnou nervozitu. Duel si nechali utéct už ve druhém endu, v jehož závěru nevyšel kámen Zelingerové a díky tomu si tak na své konto připsali Kanaďané další čtyři body. Rázem tak tedy vedli už 5:0.
V následujícím endu si česká dvojice nevydařený úvod přeci jenom vynahradila. Zaznamenala v nich hned několik dobrých kamenů a nutili tak své soupeře do nesnadných řešení, které jim nakonec nevycházeli podle představ. I díky chybám, kterých se tehdy kanadský manželský pár nevyvaroval, si nakonec české duo připsalo hned tři body.
Bohužel to ale byla jediná pasáž zápasu, v němž měl český pár trochu navrch. Po zbytek zápasu využili Kanaďané svých daleko větších zkušeností. Svým trpělivým curlingem a promyšlenými akcemi, které navíc odehrály s milimetrovou přesností vedli o čím dál více bodů nad Zelingerovou s Chabičovským. Ten si navíc postěžoval nahlas i nad kvalitou ledové plochy.
Po sedmém endu už bylo jasné, že na poslední osmý ani nedojde. A to i přesto, že po přeměření dvou kamenů získali bod, nicméně za stavu 5:10 by závěrečný end na kanadském vítězství nic nezměnil.
Konečný výsledek curlingového olympijského turnaje smíšených dvojic v Miláně a Cortině d´Ampezzo (4.2.2026):
Curling – smíšené dvojice (Cortina):
Česko – Kanada 5:10
Související
Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády
Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Z potyčky v bytě v Jaroměři je pokus o vraždu. Policie zadržela podezřelého
před 1 hodinou
První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár
před 1 hodinou
Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod
před 1 hodinou
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
před 2 hodinami
V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život
před 3 hodinami
Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert
před 3 hodinami
Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády
před 4 hodinami
Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov
před 5 hodinami
„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem
před 6 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh
včera
Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci
včera
Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský
včera
„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle
včera
Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině
včera
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
včera
Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor
včera
Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad
včera
Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí
včera
Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev
včera
Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her
Sportovci, kteří tento měsíc vystoupí na stupně vítězů během zimních olympijských her v Itálii, obdrží nejdražší medaile v historii her. Za tímto rekordem stojí strmý nárůst cen drahých kovů na světových trzích. Pro nejlepší zimní sportovce v disciplínách od lyžování až po hokej či krasobruslení je připraveno více než 700 zlatých, stříbrných a bronzových cenných kovů.
Zdroj: Libor Novák