Prvním osmifinalistou fotbalového MS je Kanada. Jihoafričany pokořila gólem v nastavení

Mistrovství světa ve fotbale má za sebou skupinovou fázi a v sobotu se tak mohl odehrát první zápas vyřazovací fáze, která začíná poprvé v historii MS fází nazývanou „šestnáctifinále“, jíž se tak účastní 32 týmů. Jako první ji otevřeli svým vzájemným duelem reprezentanti Jihoafrické republiky a Kanady. Ta i přesto, že jako první v historii MS coby jedna ze spolupořádajících zemí nehrála v domácím prostředí, ale v Los Angeles, nakonec duel zvládla, když rozhodla trefa Estáquia zpoza šestnáctky na začátku závěrečného nastavení.
Od úvodního výkopu bylo jasné, kdo je favoritem tohoto zápasu a kdo v základních skupinách navzdory svému postupu příliš neoslňoval. Byla to pochopitelně Kanada, která měla od začátku více ze hr. Už ve 22. minutě se poprvé představil kanadský obránce Estáquio, když se tehdy rozhodl k zakončení hlavou z malého vápna, ovšem mířil jen do prostoru, kde stál gólman Williams. To ještě nikdo netušil, že právě Estáqiuo bude pro tento zápas tím rozhodujícím mužem.
Ve 43. minutě se Estáquio pro změnu stylizoval do role rozehrávajícího rohový kop a přestože poté Bombito Williamse překonal, jihoafrického brankáře na brankové čáře včas zastoupil Modiba. Míč se od této situace odrazil k Buchananaovi, aby ten opět neprostřelil brankáře Williamse. O pár vteřin později pak poté, co byl na zem seslán Laryea. Rozhodčí Pinheiro ale žádosti o penaltu nevyslyšel.
Kanada hrozila více i po obrátce, v 64. minutě například Sigur vymyslel průnikovou přihrávku na Oluwawaseieho, který se tak rázem dostal do brejku. Jenže ho ještě stihl doběhnout Okon i proto neměl dostatek času na takové zakončení, které by si představoval, neboť nechal trefil gólmana Williamse. Míč se právě od jihoafrického brankáře odrazil k Jonathanu Davidovi, před kterým tak zívala prázdná branka, ale i díky zákroku obránce Mbokaziho bylo z toho ukopnuté zakončení na roh.
Čtvrthodiny před závěrečným hvizdem se vůbec poprvé na tomto turnaji na hřišti ukázala největší kanadská hvězda Alphonso Davies, jelikož ho koncem ligové sezóny si přivodil zranění stehenního svalu. Svou výjimečnost ukázal po třech minutách na hřišti, když ve vápně našel David, ale ten ve své další obrovské příležitosti neuspěl.
Na brankáře Williamse si nakonec tak akorát včas, ve druhé minutě šestiminutového nastavení, přišel Eustáquio, když po zpracování míče na prsou po Shaffelburgově centru zprava nádherně spodní roh branky. 1:0. Jihoafrická republika stihnout odpovědět už nedokázala a kanadská radost tak mohla propuknout naplno.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (28.6.2026):
Šestnáctifinále:
Jihoafrická republika – Kanada 0:1 (0:0)
Branka: 90.+2 Eustáquio. Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (všichni Portug.) – Del Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Saliba, Sigur (oba Kan.). Diváci: 69 237
Jihoafrická republika: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis – Makgopa (86. Rayners). Trenér: Broos
Kanada: Crépeau – Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea – Buchanan (75. Davies), Saliba (59. Sigur), Eustáquio, Millar (70. Shaffelburg) – J. David, Oluwaseyi (70. P. David). Trenér: Marsch
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Zdroj: Jan Hrabě