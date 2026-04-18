Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa

Již je jasné, že po letošním mistrovství světa v hokeji nebude na lavičce národního A-týmu pokračovat realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Kouč, který v roce 2024 dokázal s reprezentací po letech vyhrát světový šampionát, jenž se tehdy navíc konal v Praze, minulý měsíc oznámil, že u reprezentace po MS pokračovat nehodlá. Od té doby tak prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik hledal Rulíkova nástupce a nakonec je našel. Ve čtvrtek, kdy začala příprava na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku, na tiskové konferenci potvrdil, že novými trenéry se od příští sezóny stanou Zdeněk Moták a Pavel Gross.
„Výkonný výbor oba trenéry schválil jednomyslně. Mám absolutní důvěru v lidi, které jsem oslovil. Znám jejich životopisy i práci. Pohovory trvaly celkem dlouho a jsem rád, že jsme na zdárném konci. Tým už nebude tak široký jako dřív, bude mít o jednoho asistenta méně,“ uvedl Hadamczik na čtvrteční tiskovce, na níž vystoupili po Hadamczikově boku oba noví stratégové Moták a Gross.
Bylo představeno ještě jedno jméno nového realizačního týmu. Konkrétně se jedná o Jaroslavu Kamešovi jako o novém trenérovi brankářů. Další zbytek nově vznikajícího realizačního týmu bude znám nejpozději do konce června.
Po vzájemné domluvě bude Moták brán jako hlavní trenér, přičemž Gross bude asistentem. Nebude jen jeden asistent, v dalších týdnech se bude hledat druhý asistent. Nejblíže k tomu postu má aktuálně kouč Plzně Josef Jandač, jelikož Moták s ním bude o tom, podle jeho slov, mluvit. Druhý asistent by tak mohl vedle práce na reprezentační lavičce trénovat i klub. Kromě toho se bude hledat i nový generální manažer, neboť v předešlých dnech bylo oznámeno, že právě na tomto postu po sezóně skončí i Jiří Šlégr. Děje se tak poté, co se Šlégr stal součástí majetnické struktury Litvínova. Svazový výkonný výbor si totiž nepřál, aby někdo pracuje u národního týmu jako generální manažer pracoval pro jakýkoli klub.
Šéf svazu Hadamczik prozradil, jakým způsobem probíhalo hledání nového trenéra. Uvedl, že se nejednalo vůbec o nic jednoduchého. Nejprve totiž nabídl pozici hlavního trenéra reprezentace Grossovi. „Pavel mi řekl, že chce dělat národní mužstvo, ale v pozici druhého trenéra. Oslovil jsem proto Zdeňka a ten nabídku přijal. Následně si sedli spolu s Pavlem a domluvili se,“ nechal nahlédnout Hadamczik pod pokličku.
„Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou. Vše jsem zvážil, taková nabídka se neodmítá. Velice si toho vážím a přistupuji k tomu s obrovskou pokorou a zodpovědností. S Pavlem jsme oba pracovití. Jdu do toho s tím, že chci rozdávat hokejovou radost. Nejen fanouškům, ale i všem hráčům. A poslední řadě bychom chtěli mít z nároďáku radost i my trenéři,“ navázal na to s úsměvem na tváři Moták.
Ten naposledy působil jako hlavní trenér v Třinci, s nímž v letech 2023 a 2024 získal extraligový titul. Koncem minulého kalendářního roku 2025 tento jednašedesátiletý kouč předčasně s Třincem ukončil spolupráci. „Po konci v Třinci jsem potřeboval odstup, podívat se na hokej z jiné perspektivy. Za ty čtyři měsíce se mi to povedlo,“ pokračoval dále Moták.
Ten se záhy po konci na klubové úrovni stal novým koučem reprezentační „dvacítky“. U ní se však nedočká ani jednoho zápasu jako trenér, neboť po nedávném Rulíkově oznámení o konci u A-týmu a přesunutí se do Kladna, se tak rázem stal jedním z hlavních kandidátů na post trenéra A-týmu.
Spolu s Grossem byli oznámeni jako noví hlavní trenéři národního A-týmu už takto brzy proto, aby se mohli jako pozorovatelé zúčastnit se nadcházejícího světového šampionátu ve Švýcarsku. Rozhodně nebudou zasahovat do práce Rulíkova realizačního týmu. „Ani jsem nepočítal, že bych byl na střídačce. Budu chtít s Radimem mluvit. Naše komunikace byla kvalitní, když on vedl nároďák a já Třinec. Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení,“ řekl k tomu Moták.
Mimochodem, pokud jde o trenérskou kariéru Pavla Grosse, tak ten naposledy tři roky trénoval pražskou Spartu, přičemž tam vydržel do října loňského roku. Tehdy byl po neuspokojivých výsledcích z funkce odvolán. Má ohromné trenérské zkušenosti především z Německa, kde v sezóně 2018/19 vyhrál tamní titul s Mannheimem.
Zatímco post trenéra u národního A-týmu je vyřešen, nyní je před Hadamczikem úkol najít trenéra pro uvolněný post kouče reprezentantů do 20 let. Podle zdrojů serveru sport.cz by mohl být jedním z uvažovaných jmen na tento post Jaroslav Nedvěd. Ten dosud trénoval Spartu a poté, co Pražané skončili v semifinále play-off, v němž nestačili na Pardubice, u ní skončil.
Samotný Hadamczik potvrdil, že Jaroslav Neddvěd je v této souvislosti opravdu v jeho hledáčku. „Mám v očích dva trenéry, které bych chtěl oslovit. Jeden může být ze Sparty, které teprve ve středu skončila sezona, máme i dalšího adepta. Momentálně jsou u dvacítky Robert Reichel s Pavlem Trnkou a musím mluvit i s nimi, s kým by jako asistenti chtěli spolupracovat,“ zakončil tuzemský nejvyšší hokejový boss.
14. dubna 2026 21:04
Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu
Související
Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu
Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
před 3 hodinami
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
před 4 hodinami
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
před 4 hodinami
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
před 5 hodinami
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
před 6 hodinami
Pohřeb Jana Potměšila bude veřejný. Proběhne ve známém pražském kostele
před 7 hodinami
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
před 7 hodinami
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
před 8 hodinami
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
před 9 hodinami
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
před 10 hodinami
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
před 10 hodinami
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
před 11 hodinami
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
před 12 hodinami
Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán
před 13 hodinami
Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky
včera
Nebudeme riskovat. Do otevřeného Hormuzského průlivu se lodě nehrnou, mají strach
včera
Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva
včera
Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině
včera
Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů
včera
Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete
Americký prezident Donald Trump vydal sérii prohlášení, ve kterých oznámil zásadní obrat v blízkovýchodním konfliktu. Podle jeho slov Spojené státy s okamžitou platností zakázaly Izraeli další bombardování Libanonu. Prezident zdůraznil, že Izrael má od USA tyto akce striktně zakázány, a dodal, že současná situace již stačila. Svůj příspěvek na sociální síti Truth Social zakončil rázným zvoláním, že čeho je moc, toho je příliš.
Zdroj: Libor Novák