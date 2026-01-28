Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem

Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen“ na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.
Bylo až neuvěřitelné, že na českém mladíkovi nebyla během nedělního závodu znát žádná únava poté, co absolvoval sobotní závod na pětikilometrové trati. Dost možná z toho byli překvapeni i jeho soupeři v závodě s hromadným startem a možná i proto je všechny Jílek překvapil svou taktikou, která mu vyšla na jedničku.
Jeho taktika spočívala v tom, že se při zpomalení po prvním bodovaném sprintu naopak s ničím nepáral a vyrazil k překvapení všech dopředu, přičemž chvílemi měl až stometrový náskok před ostatními. Po zbytek závodu jen přidával na své konto potřebné body a nedával svým soupeřům vůbec žádnou šanci.
Na jeho jízdu tak nedokázal zareagovat ani Francouz Mathieu Belloir, jenž se musel spokojit s druhým místem, ani Ital Andrea Giovannini, jenž pro změnu bral bronz.
„Jsem nadšený. Říkal jsem si celou sezonu, že jednou bych mohl mass start vyhrát, když na to budou podmínky. Měl jsem i štěstí, že mě nikdo při tom úniku nesjel,“ neskrýval po závodě svoji radost z dalšího svého úspěchu Jílek, jenž prozradil, že i když jeho jízda vypadala jako dobře předem naplánovaná taktika, původně chtěl závod odjet jiným způsobem. „Plán jsem měl trochu jiný, ale když jsem se dostal do sprintu o body, tak jsem využil své rychlosti a ujel všem,“ uvedl konkrétně.
Po tomto podniku v Inzellu se tak nyní může Jílek plně soustředit na blížící se Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo. „Olympijský závod bude úplně něco jiného, ale výsledek z Inzellu mi dává naději, že se můžu řadit mezi špičku a že bych mohl i v této disciplíně myslet v Miláně na slušný výsledek,“ věří Jílek.
Celkovou klasifikaci v této disciplíně však ovládl Nizozemec Jorrit Bergsma, navzdory tomu, že v tomto nedělním závodě obsadil až 11. příčku. To Jílek, pro kterého byl tento vítězný závod již třetím vítězným v rámci rychlobruslařského Světového poháru (přičtěme k němu ještě vítězství na desetikilometrové trati v Heerenvenu a na pětikilometrové v Hamaru), v rámci této disciplíny (tedy závodu s hromadným startem) skončil celkově čtvrtý.
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války, přičemž útoky jsou nyní hlášeny téměř na denní bázi.
