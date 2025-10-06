Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3

Ani ve svém druhém vystoupení v rámci právě probíhajícího ročníku fotbalové Ligy mistrů 2025/26 nedosáhl úřadující český šampion Slavia Praha na vítězství. Po úvodní domácí remíze s norským Bodö/Glimt 2:2 tentokrát na slavném San Siru svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vůbec nestačili na Inter Milán, když s ním i kvůli chybám při rozehrávce prohráli jasně 0:3.
Kouč Trpišovský tentokrát vyrukoval se sestavou bez klasického útočníka, přičemž roli nejvýše postaveného slávisty tentokrát dostal na starost Kušej. V obraně se pak objevil Vlček, který tak nahradil zraněného Holeše a na levém kraji základní sestavy se představil Hašioka. Na rozdíl od úvodního domácího zápasu v Lize mistrů se tentokrát na hřišti od začátku duelu neukázal slávistický objev a střelec dvou branek proti norskému soupeři Mbodji. Do branky se postavil Staněk a to navzdory tomu, že ho trápila jako další v mužstvu viróza.
Pražané doufali, že naváží na šest let starý vzájemný duel z Ligy mistrů na San Siru, kdy tehdy s italským velkoklubem remizovali 1:1, úterní zápas měl ale jiný průběh. Že to pro Slavii nebude jednoduchý zápas, bylo vidět už od začátku. Už po šesti minutách hry Dumfries zakončoval z malého vápna, nicméně po rohovém kopu zamířil mimo, za chvíli přišel na řadu Thuramův obstřel, který nechal vyniknout gólmana Staňka.
I v dalších minutách bylo vidět, kdo má na hřišti navrch, jelikož to byli milánští, kteří uzavřeli slávisty na jejich polovině. Ve 23. minutě měli domácí další možnost rohového kopu, po němž pro změnu hlavičkoval Martínez s tím, že zamířil jen těsně nad. Následně zahrozil opět Thuram, ale ten navzdory své stoprocentní příležitosti z bezprostřední blízkosti branku netrefil.
Přestože se Pražanům dařilo obrovské šance soupeře se štěstím přežít, nakonec se prvnímu inkasovanému gólu nevyhnula a o to víc je mrzutý vzhledem k tomu, že tento gól Slavia svému soupeři v podstatě darovala. Stalo se tak po pomalé rozehrávce Jindřicha Staňka, který chtěl předat balón Zimovi, který ale vystihl dotírající Martínez a ten měl pak snadnou úlohu dostat kulatý nesmysl do odkryté branky, 0:1 pro Inter. Už tehdy brankář Staněk věděl, že jeho chyba prakticky rozhodla o tom, jakým směrem se zápas bude ubírat. "Srazil jsem nás na kolena. Strašně mě to mrzí. I když první půle nebyla dobrá, tohle nás strašně srazilo," okomentoval svou minelu po utkání v rozhovoru pro Nova sport.
Sešívané to srazilo na kolena na tolik, že se milánskému soupeři podařilo čtyři minuty na to navýšit své vedení. Na začátku této akce byl stoper Acerbi, kterému se podařilo míč vyvézt k Thuramovi, který po uvolnění na křídle poslal přihrávku před prázdnou branku na Dumfriese a právě on tak měl snadnou možnost ke skórování, 0:2. Dominanci Interu Milán v prvním poločase pak dokreslovala statistika střel na branku, kterou Inter v tomto dějství ovládl jasně poměrem 13:1. I proto se tak realizační tým pražské Slavie rozhodl do druhé půle vyslal na hřiště Chorého se Schranzem a po pár minutách i Mbodjiho.
Jakkoli byli i díky těmto změnám byli slávisté po přestávce aktivnější než v prvním poločase, Inter Milán zkušeně svůj výsledek kontroloval a směřoval k vítězství. V 58. minutě tu tak byl opět k vidění Martínez, jemuž se tehdy tentokrát podařilo poslat Sučiče do brejkové příležitosti, na jejímž konci se mu sice povedlo překonat kličkou Staňka a už zakončovat do zdánlivě prázdné branky, jenže včas předvedl svůj skluz bránící Chaloupek a ten tak zachránil Pražany od třetí inkasované branky.
Té se ale přeci jenom slávisté nevyhnuli. Stalo se tak v 65. minutě, kdy Thuram efektně patičkou poslal míč na Bastoniho, od něhož pak zamířil na zadní tyč, kde figuroval Martínez a ten se tak – stejně jako před šesti lety v Edenu při milánské výhře 3:1 – trefil proti Slavii dvakrát, 0:3.
Poté se domácí stratég Chivu rozhodl své opory šetřit a tak hned sáhl ke čtyřem změnám, kdy hřiště mimo jiné opustili tento zápas aktivní Martínez a Thuram. Ve zbytku zápasu, během kterého byli i díky pokračujícímu protestu milánských skalních fanoušků na San Siru spíše slyšet spíše ti slávističtí, se snažili hosté alespoň o zkorigování výsledku, výsledkem toho ale byla pouze střela nové slávistické posily Chama z přímého kopu v 81. minutě. Ta jako jediná nakonec zamířila mezi tři tyče, ale úspěšná nebyla.
Ani napotřetí se tak sešívaným pod Jindřichem Trpišovským nepodařilo na San Siru uspět, před tímto zápasem se Slavia tady utkala s AC Milán a to loni v březnu v rámci Evropské ligy. Tehdy pro změnu Slavia prohrála 2:4.
Podle obránce Vlčka, kterého taktéž postihla v týdnu viróza, zápas slávisty vyšťavil. "Myslím, že jsme tam nechali všechno. Když jsme odcházeli ze hřiště, nikdo pomalu nemohl chodit. Nestačilo to," nechal se slyšet.
Že byli oba týmy na tom kvalitativně jinde, to si byl po zápase vědom Vasil Kušej. "Moc se nám nedařilo podržet balon, nebyli jsme nebezpeční. Je to vysoká škola a ukázka toho, jak bychom třeba mohli hrát my. V čem se máme posouvat a zlepšovat," dodal.
Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy mistrů UEFA (30.9.2025):
Inter Milán – Slavia Praha 3:0 (2:0)
Branky: 30. a 65. L. Martínez, 34. Dumfries. Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (všichni Angl.) – Gillett (video, Austr.). ŽK: Bisseck, L. Martínez – Schranz. Diváci: 62 317
Inter: Sommer – Bisseck (67. Akanji), Acerbi, Bastoni – Dumfries (76. Darmian), Sučič, Calhanoglu, Zieliňski (67. Barella), Dimarco – L. Martínez (67. Esposito), Thuram (67. Bonny). Trenér: Chivu.
Slavia: Staněk – Vlček, Zima, Chaloupek – Douděra (49. Mbodji), Zafeiris, Oscar, Hašioka (84. Chytil) – Provod (70. Cham), Sadílek (46. Schranz) – Kušej (46. Chorý). Trenér: Trpišovský
