Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil

Po oznámení, že národní fotbalový tým bude muset předčasně kvůli zranění opustit záložník Lukáš Provod, se rozhodl realizační tým v čele s dočasným trenérem Jaroslavem Köstlem doplnit mužstvo o novou posilu. Tou se stal Provodův spoluhráč z pražské Slavie útočník Mojmír Chytil.
Absence Lukáše Provoda však zřejmě nebyla tím hlavním důvodem, proč právě Chytila realizační tým na pomoc s Gibraltarem povolal. Zdravotní potíže má totiž také útočník Tomáš Chorý, jehož pro změnu trápí pata. Kouč Köstl má v kádru ještě další útočníky – Václava Sejka a nejlepšího kanonýra Patrika Schicka. Ani ten ale není ve stoprocentní formě, jelikož ještě před pár dny bojoval s virózou.
Fotbalovou reprezentaci čeká v pondělí poslední kvalifikační zápas se zmiňovaným Gibraltarem a i když už má národní tým jistotu postupu do jarní baráže o mistrovství světa z druhého místa, jakkoli jistotu baráže měl i díky loňskému vítězství ve své skupině v Lize národů, ještě se hraje o udržení druhého výkonnostní koše pro los baráže.
Připomeňme, že zatímco čtvrteční přípravný zápas se San Marinem, kde se Češi natrápili na hubené vítězství 1:0, se hrál v Karviné, kam zavítala reprezentace poprvé, duel s Gibraltarem je na programu v Olomouci. A právě olomouckým odchovancem je Mojmír Chytil. Mimochodem, právě v Olomouci také Chytil debutoval v národním týmu a to před třemi lety, kdy v přípravném zápase s Faerskými ostrovy dopomohl výhře 5:0 hattrickem.
Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.
Zdroj: Libor Novák