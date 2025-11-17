Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace

Fotbalový fanoušek nemůže uniknout záplavě zpráv a článků o tom, jak se české fotbalové reprezentaci v poslední době nedaří. Dokonce tak, že se ve čtvrtek zmohla v přípravném zápase proti nejslabšímu národnímu týmu v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA San Marinu pouze na jeden gól. Proto se tak nejskalnější fanoušci českého národního týmu sdružující se ve skupině „Fanatismus Česko“ rozhodli, že dají fotbalistům a jejich trenérům najevo svou narůstající nespokojenost s jejich výkony a výsledky.
Není to jen o posledním zápasu se San Marinem, českému týmu se herně a ani výsledkově nedaří delší dobu. Ještě pod koučem Ivanem Haškem se nedávno trápila v dalším z přátelských duelů se Saúdskou Arábií a o tom, jak se Čechům „dařilo“ v kvalifikačním duelu na Faerských ostrovech, který Haškovi zlomil vaz, snad ani nemluvě. Nyní tak skupina „Fanatismus Česko“ vyzvala na svém instagramovém účtu české fotbalové příznivce k akci.
„Přetekl pohár trpělivosti! Přátelé, všichni cítíme to samé. Výkony nároďáku nás se*ou, protože nevidíme bojovnost, hrdost ani chuť jezdit po pr*eli za Českou republiku! Takhle se za Českou republiku prostě nehraje! Ovšem kritika na sociálních sítích nebo v hospodě nic nezmění! Hráči to musí pocítit osobně!“ stojí v prohlášení konkrétně a pokračuje se v něm: „Doraž v pondělí 17.11. do Olomouce do kotle na jižní tribunu a projev s námi nespokojenost! My jsme připraveni.“
Dočasný trenér české reprezentace Jaroslav Köstl věří, že si jeho svěřenci fanoušky nakloní na svou stranu vylepšeným výkonem oproti utkání se San Marinem. „Věřím, že utkání zvládneme herně i gólově, aby si lidé mohli zakřičet více než jednou,“ uvedl a pokračoval: „Je to cesta sblížení a snad se povede. Tým bude potřebovat fanoušky jak v pondělí, tak hlavně v březnové baráži. Máme hodně nováčků a chtěl bych poprosit, aby je podpořili. Budou tam kluci, kteří nemají v nároďáku tolik odkopáno. Náš tým má charakter i sílu. Jak mentální, tak sportovní. Věřím, že to ukáže s Gibraltarem, ale i v dalších letech. Máme mladé hráče, kteří si zaslouží podporu. Rozumím ale, že fanoušci chtějí výkon. Jsou to spojené nádoby.“
I samotní hráči jsou si vědomi, že oblíbenost národního týmu se momentálně mezi tuzemskými fanoušky blíží nule, o čemž vypovídá i fakt, že na duel s Gibraltarem v Olomouci nejsou vyprodány ještě všechny vstupenky. „Vnímáme, že na klubové úrovni je zájem větší než u reprezentace. Myslím, že to není správné, ale vážíme si každého, kdo fandí, ať už na stadionu, nebo u televize. Jsme dva zápasy od mistrovství světa. Chceme na zápasy dostat všechny fanoušky, hlavně ty pravé, kteří fandí i v momentech, kdy se nedaří. Neovlivním, kdo dorazí, ale vždy budu dělat maximum,“ nechal se slyšet na tiskové konferenci kapitán Tomáš Souček.
Vedle protestu ale už dříve čeští fanoušci slíbili, že stejně jako v předešlých zápasech i tentokrát se vytasí s choreem, přičemž v souvislosti s tím připomněli svátek 17. listopadu. „Poslední kvalifikační zápas je za dveřmi. Ačkoliv na hřišti je to bída, děs a utrpení, na tribunách se to každým zápasem zvedá. Minulý rok jsme se prezentovali celozápasovým fanatismem a choreem s odkazem na tento den. Letos na to opět navážeme. V duchu 17. listopadu, kdy se národ uměl pokaždé semknout,“ sdělili fanoušci.
