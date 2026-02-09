Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10

Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.
Za vítěznou Nizozemkou Juttou Leerdamovou, která zajela ve své poslední rozjížďce zajela čas 1:12,310, zaostala devětadvacetiletá rodačka z Dvora Králové nad Labem o 3,52 sekundy, neboť sama zajela čas 1:15,83. Soupeřkou v její rozjížďce, která byla tou poslední před úpravou ledu, byla Japonka Jukina Jošidaová. "Soupeřka byla hodně těžká, ale já se na ten závod zpětně podívám se řekneme si s trenérem," uvedl ke své jízdě Zdráhalová v rozhovoru pro ČT sport a pokračovala: „Já jsem si ji vyhledávala před závodem, dělala jsem si takový nástřel, jak pojede první kolo, jak to rozběhne.“
„Když jsem ale viděla, že má těžké nohy po tom prvním kole, tak jsem věděla, že poslední kolo bude rozhodovat. Poslední zatáčka byla hodně těžká, už jsem slyšela, jak se blíží, ale nedala jsem se, vyhrála jsem svoji rozjížďku a jsem nadšená,“ vyprávěla dále Zdráhalová.
Po Francesce Lollobrigidové na tříkilometrové a Sanderu Eitramovi z pětikilometrové trati to byla nyní nizozemská hvězda Jutta Leerdamová, která svůj závod na kilometru vyhrála novým olympijským rekordem. Druhá skončila její krajanka Femke Koková, bronz získala Miho Takagiová z Japonska.
Se svým výkonem byla po závodě Zdráhalová spokojena. Aby také, když je to její druhý nejlepší olympijský výsledek v kariéře. Tím nejlepším je ten z Pchjongčchangu 2018, kde skončila osmá v závodě s hromadným startem.
„Je to super čas, během tréninků se mi nejelo úplně dobře, bylo to jak na houpačce, jeden den lepší, druhý horší, takže jsem spokojená, jak to je,“ řekla konkrétně a prozradila, že přípravy na Hry nebyla zrovna z těch nejideálnějších. „Technicky jsem se necítila úplně ideálně, každopádně jsem ráda, že to je za mnou. Nemohla jsem se dočkat prvního startu. Bylo to dlouhé, ale mám to za sebou a jsem šťastná,“ sdělila.
Nyní se bude připravovat na trať dlouhou 1500 metrů. „Beru to závod od závodu, a kdyby se mi jelo kapánek lépe, byla bych spokojenější, ale nemohu být nespokojená. Patnáctka je ještě jiný závod, jedno kolo tam je znát,“ řekla Zdráhalová.
Na závěr prozradila, jaký prožívá olympijskou atmosféru v Miláně. „Nemohu říct, že bych byla nějak extrémně nervózní, jsem ráda, že tu vůbec mohu být. Je to má druhá sezona po přerušení kariéry a mohu být spokojená,“ uzavřela.
Olympijské hry 2026 , Nikola Zdráhalová
