V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo

Přestože většina obyvatel Světa mají právě probíhající Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo mají za sportovní svátek, na který se těšili a rozhodně je budou s radostí sledovat, v samotném Miláně se sešli odpůrci těchto Her. Tyto protesty nakonec přerostly v násilnosti poté, co se demonstrující střetli s těžkooděnci, kteří použili vodní děla.
Účastníci demonstrace v Miláně kromě neudržitelnosti 25. Her zimní olympiády kvůli které byla třeba vykácena řada stromů, protestovali i kvůli vysokým nákladům na bydlení. Součástí této demonstrace, které se účastnilo téměř 5000 lidí, byl navíc i pochod organizovaný tamními odbory společně s organizacemi hájící právo na bydlení a jinými aktivistickými spolky.
Klidná přestala být tato demonstrace tehdy poté, co zhruba stovka demonstrujících zaútočila na policii tím, že na ně házela dělobuchy, dýmovnice a lahve. Proto tak policie odpověděla vodními děly, kterými tak tento dav protestujících rozehnal. Za chvíli se tak situace v milánských ulicích zklidnila.
Jak už to bývá v posledních letech zvykem, takovéto velké sportovní akce se konají ruku v ruce s přísnými bezpečnostními opatřeními a ani tyto Hry nejsou výjimkou. Italské úřady už se minulý týden musely vypořádat s krajní levicí, která se shromáždila v Turíně, kde taktéž nebylo bohužel nouze o násilnosti. Alespoň podle italského ministerstva vnitra tehdy bylo zraněno až přes sto policistů a až 30 demonstrantů tehdy bylo zadrženo.
Po prohrách 1:5 se Spojenými státy a 3:4 po nájezdech se Švýcarskem měl být třetí duel v pořadí tím, který už měl přinést lepší náladu do týmu koučky Carly MacLoedové. Navíc se hrálo proti Finkám, se kterými se v posledních letech přetahují o bronz na světových šampionátech. Nakonec Češky v tomto zápase působily nejuvolněněji od začátku turnaje a kontrolovaným způsobem si došly k vítězství 2:0.
Zdroj: David Holub