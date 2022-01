Potíže před druhým českým letem do Pekingu. Covid mají trenéři skokanů a Pančochové

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Zatímco první várka českých sportovců, kterých je dohromady pro letošní Zimní olympijské hry v Pekingu celkem rekordních 113, odcestovala do dějiště Her bez větších potíží, to ruhá várka olympioniků na svůj odlet teprve čeká. Podle plánů mají do Pekingu odletět 2. února, vypadá to ale však, že s nimi neodletí dva trenéři. Jednak Přemysl Vida, kouč snowboardistky Šárky Pančochové, a také slovinský trenér českých skokanů Vasja Bajc. Oba mají pozitivní test na koronavirus a oba tak odcestují později.