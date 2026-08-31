Google v mapách přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název uvidí jen v USA

Libor Novák

31. srpna 2026 9:09

Google, ilustrační fotografie
Google, ilustrační fotografie Foto: unsplash.com

Uživatelé služby Google Maps ve Spojených státech již při vyhledávání nenajdou Ontarijské jezero pod jeho původním názvem. Nejmenší z Velkých jezer je nyní na této platformě pro americké uživatele označováno jako Americké jezero. K této změně došlo na základě výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci vyostřené obchodní války s Kanadou.

Společnost Google ve svém oficiálním prohlášení vysvětlila, že úprava názvu vychází z údajů Informačního systému zeměpisných názvů Spojených států (GNIS). Technologický gigant dlouhodobě uplatňuje politiku, podle které aktualizuje své mapové podklady na základě oficiálních vládních zdrojů. Uživatelé přistupující ke službě z USA tak uvidí název Americké jezero, zatímco v Kanadě zůstává zachováno původní pojmenování Ontarijské jezero. Pro uživatele z ostatních zemí se v mapách zobrazují obě varianty, přičemž nový americký název je uveden v závorce.

Zástupci Trumpovy administrativy přijali změnu na digitálních mapách s nadšením a oslavovali ji na sociálních sítích. Ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung na svých účtech zdůraznil, že úprava je již oficiálně platná. Sám prezident Trump sdílel odkaz na článek, který o této události informoval. Americký prezident tím opět využil své široké pravomoci týkající se pojmenování geografických objektů v rámci amerických federálních úřadů.

Ontarijské jezero je přitom společně spravováno Kanadou a Spojenými státy na základě mezinárodní dohody o hraničních vodách z počátku dvacátého století. Tento dokument byl přijat s cílem předcházet sporům a řešit případné konflikty ohledně využívání společných vodních ploch. Přestože má americký prezident pravomoc rozhodovat o tom, jak geografické prvky označují americké úřady, nemůže donutit ostatní státy k převzetí těchto změn.

Kanadští představitelé dali jasně najevo, že jednostrannou změnu názvu nehodlají akceptovat. Kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že jeho země bude vodní plochu rozkládající se na společné hranici navždy nazývat Ontarijským jezerem. Premiér provincie Ontario Doug Ford zvolil ještě ráznější přístup a na kanadském břehu jezera nechal odhalit velký nápis potvrzující původní název. Událost následně zachytil na videu, které zveřejnil na sociálních sítích.

Ve svém videoposelství Ford zdůraznil, že jezero neslo svůj historický název dlouho před nástupem prezidenta Trumpa do funkce. Dodal rovněž, že stejné pojmenování mu zůstane i poté, co americký prezident svůj úřad opustí. Kanadská strana tímto krokem demonstrativně odmítla jednostranné zásahy ze strany Spojených států. Spor o název jezera tak ilustruje současné napjaté vztahy a obchodní neshody mezi oběma sousedními zeměmi.

Současný přejmenovávací výnos není prvním krokem tohoto druhu, ke kterému se Donald Trump odhodlal. Již po svém návratu do prezidentského úřadu prosadil změnu názvu Mexického zálivu na Americký záliv. Společnost Google tehdy reagovala obdobným způsobem a novému výnosu americké vlády v mapových podkladech rovněž vyhověla.

Ostatní mapové aplikace a digitální navigace však na rozdíl od společnosti Google k úpravě názvu nepřistoupily. Služby jako Apple Maps nebo Waze i nadále zobrazují vodní plochu pod jejím původním označením Ontarijské jezero. Zástupci platformy MapQuest na sociálních sítích ubezpečili své uživatele, že žádné změny v pojmenování neplánují.

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Zdroj: Libor Novák

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