Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Libor Novák

8. května 2026 13:31

Hantavirus
Hantavirus Foto: ukhsa.gov.uk

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

Ačkoli se hantavirus běžně přenáší z hlodavců na člověka, aktuální situace je znepokojivá právě kvůli možnému mezilidskému přenosu. WHO však uklidňuje veřejnost, že riziko pro běžnou populaci zůstává nízké. Loď nyní míří k ostrovu Tenerife na Kanárských ostrovech, kde španělské úřady provedou důkladnou dezinfekci a epidemiologické šetření.

Na palubě MV Hondius se nacházelo celkem 147 osob – 88 pasažérů a 59 členů posádky, kteří pocházejí z 23 různých zemí. Úřady se nyní snaží dohledat všechny kontakty, což zahrnuje i cestující ze dvou leteckých spojů. Jedna z nakažených žen, která později zemřela, totiž cestovala z ostrova Svatá Helena do Johannesburgu a následně se pokusila nastoupit na let do Nizozemska.

V hledáčku zdravotníků jsou lidé v mnoha zemích světa. Švýcarsko monitoruje pacienta léčeného v Curychu, zatímco Spojené státy sledují své občany v Georgii, Arizoně, Kalifornii, Texasu a Virginii. Zatím žádný z amerických cestujících nevykazuje příznaky nemoci, přesto zůstávají pod dohledem.

Historie tohoto konkrétního ohniska začala zřejmě už 6. dubna, kdy na lodi onemocněl sedmdesátiletý Nizozemec. Stěžoval si na horečku, bolesti hlavy a břicha. O pět dní později zemřel přímo na palubě na respirační selhání. Mikrobiologické testy u něj tehdy provedeny nebyly, ale jeho úmrtí je nyní zpětně považováno za první článek řetězce.

Tragédie zasáhla i jeho devětašedesátiletou manželku. Ta onemocněla koncem dubna a zemřela v nemocnici v Johannesburgu poté, co zkolabovala při pokusu o návrat domů. V jejím případě vědci 4. května pomocí molekulárních testů hantavirus skutečně potvrdili. Třetí obětí se stala Němka, která vykazovala známky zápalu plic a zemřela na lodi 2. května.

Mezi potvrzenými případy je také muž, který byl v kritickém stavu evakuován do Jihoafrické republiky, a pacient léčený ve Švýcarsku. Zdravotní komplikace mají i dva členové posádky a lodní lékař. O zbývající cestující na palubě se nyní starají dva specialisté z Nizozemska, kteří k lodi dorazili uprostřed týdne.

Laboratorní analýzy ukázaly, že se jedná o kmen zvaný Andes hantavirus. Tento kmen je výjimečný tím, že jako jediný známý typ hantaviru umožňuje omezený přenos z člověka na člověka. WHO se domnívá, že se první nakažení infikovali ještě před vyplutím, pravděpodobně při aktivitách v Argentině, kde se tento virus vyskytuje přirozeně.

Inkubační doba hantaviru je poměrně dlouhá, obvykle trvá jeden až šest týdnů, ale může se protáhnout až na dva měsíce. Vzhledem k uzavřenému prostředí lodi považují úřady všechny osoby na palubě za blízké kontakty. Cestující i posádka by měli sledovat svůj zdravotní stav minimálně 45 dní od poslední možné expozice.

Hantavirus je vzácné, ale extrémně nebezpečné onemocnění. V Americe často způsobuje hantavirový plicní syndrom, na který umírá přibližně 38 % pacientů s respiračními příznaky. Proti viru neexistuje žádná vakcína ani specifická léčba. Klíčem k přežití je včasná intenzivní péče, která pomáhá tělu s nemocí bojovat.

Přestože je mezilidský přenos u kmene Andes možný, není zdaleka tak agresivní jako u chřipky nebo covidu-19. Dochází k němu jen při velmi blízkém a dlouhodobém kontaktu, například mezi manželi nebo lidmi sdílejícími kajutu. Nejvíce nakažlivý je člověk obvykle v den, kdy u něj propukne horečka.

Vědci odhadují, že kmenem Andes se v celé historii nakazilo jen asi 3 000 lidí. Obecně se ale hantaviry vyskytují po celém světě častěji, než by se mohlo zdát. Ročně se jimi nakazí 60 000 až 100 000 lidí, přičemž zhruba polovina případů připadá na Čínu. Ve Spojených státech bylo za posledních 30 let zaznamenáno necelých devět set případů.

Povědomí o hantaviru se v poslední době zvýšilo i díky smutné zprávě z loňského roku, kdy na tuto infekci zemřela Betsy Arakawa, manželka známého herce Genea Hackmana. To jen potvrzuje, že i když jde o vzácnou nemoc, její dopady jsou zdrcující a úřady ji právem řadí mezi prioritní hrozby.

Nyní se čeká na zakotvení lodi MV Hondius na Kanárských ostrovech. Čtrnáct španělských pasažérů bude převezeno do vojenské nemocnice k pozorování, zatímco ostatní čeká cesta do jejich domovských zemí. Úřady doufají, že díky rychlé izolaci a přísným opatřením se podaří toto neobvyklé námořní ohnisko definitivně uzavřít.

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

MV Hondius

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.
Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

