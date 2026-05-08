Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.
Ačkoli se hantavirus běžně přenáší z hlodavců na člověka, aktuální situace je znepokojivá právě kvůli možnému mezilidskému přenosu. WHO však uklidňuje veřejnost, že riziko pro běžnou populaci zůstává nízké. Loď nyní míří k ostrovu Tenerife na Kanárských ostrovech, kde španělské úřady provedou důkladnou dezinfekci a epidemiologické šetření.
Na palubě MV Hondius se nacházelo celkem 147 osob – 88 pasažérů a 59 členů posádky, kteří pocházejí z 23 různých zemí. Úřady se nyní snaží dohledat všechny kontakty, což zahrnuje i cestující ze dvou leteckých spojů. Jedna z nakažených žen, která později zemřela, totiž cestovala z ostrova Svatá Helena do Johannesburgu a následně se pokusila nastoupit na let do Nizozemska.
V hledáčku zdravotníků jsou lidé v mnoha zemích světa. Švýcarsko monitoruje pacienta léčeného v Curychu, zatímco Spojené státy sledují své občany v Georgii, Arizoně, Kalifornii, Texasu a Virginii. Zatím žádný z amerických cestujících nevykazuje příznaky nemoci, přesto zůstávají pod dohledem.
Historie tohoto konkrétního ohniska začala zřejmě už 6. dubna, kdy na lodi onemocněl sedmdesátiletý Nizozemec. Stěžoval si na horečku, bolesti hlavy a břicha. O pět dní později zemřel přímo na palubě na respirační selhání. Mikrobiologické testy u něj tehdy provedeny nebyly, ale jeho úmrtí je nyní zpětně považováno za první článek řetězce.
Tragédie zasáhla i jeho devětašedesátiletou manželku. Ta onemocněla koncem dubna a zemřela v nemocnici v Johannesburgu poté, co zkolabovala při pokusu o návrat domů. V jejím případě vědci 4. května pomocí molekulárních testů hantavirus skutečně potvrdili. Třetí obětí se stala Němka, která vykazovala známky zápalu plic a zemřela na lodi 2. května.
Mezi potvrzenými případy je také muž, který byl v kritickém stavu evakuován do Jihoafrické republiky, a pacient léčený ve Švýcarsku. Zdravotní komplikace mají i dva členové posádky a lodní lékař. O zbývající cestující na palubě se nyní starají dva specialisté z Nizozemska, kteří k lodi dorazili uprostřed týdne.
Laboratorní analýzy ukázaly, že se jedná o kmen zvaný Andes hantavirus. Tento kmen je výjimečný tím, že jako jediný známý typ hantaviru umožňuje omezený přenos z člověka na člověka. WHO se domnívá, že se první nakažení infikovali ještě před vyplutím, pravděpodobně při aktivitách v Argentině, kde se tento virus vyskytuje přirozeně.
Inkubační doba hantaviru je poměrně dlouhá, obvykle trvá jeden až šest týdnů, ale může se protáhnout až na dva měsíce. Vzhledem k uzavřenému prostředí lodi považují úřady všechny osoby na palubě za blízké kontakty. Cestující i posádka by měli sledovat svůj zdravotní stav minimálně 45 dní od poslední možné expozice.
Hantavirus je vzácné, ale extrémně nebezpečné onemocnění. V Americe často způsobuje hantavirový plicní syndrom, na který umírá přibližně 38 % pacientů s respiračními příznaky. Proti viru neexistuje žádná vakcína ani specifická léčba. Klíčem k přežití je včasná intenzivní péče, která pomáhá tělu s nemocí bojovat.
Přestože je mezilidský přenos u kmene Andes možný, není zdaleka tak agresivní jako u chřipky nebo covidu-19. Dochází k němu jen při velmi blízkém a dlouhodobém kontaktu, například mezi manželi nebo lidmi sdílejícími kajutu. Nejvíce nakažlivý je člověk obvykle v den, kdy u něj propukne horečka.
Vědci odhadují, že kmenem Andes se v celé historii nakazilo jen asi 3 000 lidí. Obecně se ale hantaviry vyskytují po celém světě častěji, než by se mohlo zdát. Ročně se jimi nakazí 60 000 až 100 000 lidí, přičemž zhruba polovina případů připadá na Čínu. Ve Spojených státech bylo za posledních 30 let zaznamenáno necelých devět set případů.
Povědomí o hantaviru se v poslední době zvýšilo i díky smutné zprávě z loňského roku, kdy na tuto infekci zemřela Betsy Arakawa, manželka známého herce Genea Hackmana. To jen potvrzuje, že i když jde o vzácnou nemoc, její dopady jsou zdrcující a úřady ji právem řadí mezi prioritní hrozby.
Nyní se čeká na zakotvení lodi MV Hondius na Kanárských ostrovech. Čtrnáct španělských pasažérů bude převezeno do vojenské nemocnice k pozorování, zatímco ostatní čeká cesta do jejich domovských zemí. Úřady doufají, že díky rychlé izolaci a přísným opatřením se podaří toto neobvyklé námořní ohnisko definitivně uzavřít.
Související
Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem
WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula
Aktuálně se děje
před 57 minutami
Místo omluvy naštvání. Nejsem jeho podřízený, komentuje Babiš pozdní příchod za Pavlem
před 2 hodinami
Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný
před 3 hodinami
OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací
před 4 hodinami
Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem
před 6 hodinami
Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě
před 7 hodinami
USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí
před 8 hodinami
Počasí do konce týdne. Meteorologové odtajnili předpověď na prodloužený víkend
včera
Metro čeká výluka o prodlouženém víkendu. Nahradí ho autobusy i tramvaje
včera
Zlomový moment po vítězství nad nemocí. Princezna Kate se chystá do Itálie
včera
Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu
včera
Obchody se musí řídit zákonem. V pátek do center a supermarketů nechoďte
včera
Trump lituje úmrtí zakladatele CNN Turnera. Byl to přítel, svěřil se prezident
včera
Rozloučení s hitmakerem Oskarem Petrem proběhne v úterý, oznámila rodina
včera
Hasiči předali požářiště v Českém Švýcarsku národnímu parku
včera
Meteorologové opět nevylučují výskyt bouřek. Tentokrát hrozí i na východě
včera
WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula
včera
Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí
včera
NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor
včera
Po cestujících z MV Hondius pátrají úřady z celého světa. Kolik jich je přitom nikdo neví
včera
Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?
Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.
Zdroj: Libor Novák