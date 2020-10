Dezinformátoři mají žně. Případ ženy, které po testu na covid kapal mozkomíšní mok, ale nepochopili

— Autor: Lukáš Kňazovický / EuroZprávy.cz

KOMENTÁŘ - "To, čeho se každý obával, je tady. Test na covid-19 skutečně může poškodit mozek. Dokládá to případ ženy z americké Iowy, které po odběru z nosohltanu začal kapat mozkomíšní mok z nosu. Testy jsou nebezpečné a my jsme měli pravdu." Pokud jste podobné věty v proběhů posledních dní četli na internetu, nejste sami. Případ, který se skutečně odehrál, se mezi vyznavači dezinformací šíří jako lavina. Bohužel jej skoro nikdo nepochopil. A není tak těžké si spočítat, že i šance na zásah meteoritem je větší, než riziko, že během testu na covid dojde ke zranění.