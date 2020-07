Francouzská ambasáda v ČR letos ocenila 25 vědců a badatelů

Ocenění za počítačové vědy letos převzal například Jan Hlavnička z ČVUT. Bodoval s projektem automatické analýzy poruch řeči lidí s neurodegenerativním onemocněním. Vědec ve své disertaci zpracoval metodologii pro získání srozumitelných akustických příznaků, mimo jiné pomocí strojového učení.

Interakci protinádorových léčiv s lékovými transportéry u lidí trpících akutní myeloidní leukemií zkoumal další laureát Aleš Šorf. V disertaci, kterou loni v prosinci obhájil na Univerzitě Karlově (UK), se zabýval možnostmi překonání lékové rezistence.

V pondělí 29. června se ve Francouzském institutu v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie programu mobility Barrande fellowship 2020. Podporu získá 25 doktorandů.



Akademička a vizuální umělkyně Lea Petříková zaujala česko-francouzskou odbornou porotu svou prací o sérii uměleckých filmů z produkce farmaceutické společnosti Sandoz. Snímky vznikaly v 60. letech a podíleli se na nich například francouzský malíř a básník Henri Michaux či režisér Jean-Daniel Pollet. Absolventka FAMU působí také jako filmařka.

V sociálně - humanitní sekci získal ocenění platformy CEFRES Ondřej Klípa z Institutu mezinárodních studií UK. Zabýval se podobou a specifiky pracovní migrace Poláků a především Polek do socialistického Československa. Podle Klípy byla pro toto zaměstnávání na základě mezivládních dohod typická například snaha o izolaci takových "migrantů" od domácího obyvatelstva. Platforma CEFRES vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Francie a několika českých akademických institucí.

První tři laureáti v každé sekci dostali finanční odměnu, dva nejlepší z každé kategorie navíc i stipendium pro měsíční stáž na francouzských výzkumných pracovištích. Místo si mohou vybrat sami.

Vědce a vědkyně do 33 let nominuje buď jejich domovská škola nebo Akademie věd ČR podle kvality jejich výzkumů. Sedm hodnoticích komisí tvořilo 45 odborníků. Podle Francouzského institutu v Praze se letos do soutěže zapojilo 66 kandidátů.