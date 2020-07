Měsíc je mladší, než jsme si původně mysleli, tvrdí vědci

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Jediná známá přirozená družice Země je vzdálená téměř 400 tisíc kilometrů a její průměr je čtvrtinový v porovnání s naší planetou. Přesto patří do sestavy pěti největších planetárních družic ve Sluneční soustavě. Vznik Měsíce je stále předmětem mnoha vědeckých debat a nová studie naznačuje, že je ve skutečnosti mnohem mladší, než vědci v minulosti předpokládali, a to až o 85 miliónů let.