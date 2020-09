Vědci se zaměřili na rozdílný průběh covidu u mužů a žen. K čemu došli?

Malá studie se zaměřila na 98 hospitalizovaných pacientů s covidem-19 v USA. Pacienti ve věku 61 až 64 let byli přijati se středním až těžkým průběhem onemocnění. Vědci z Yaleské Univerzity zkoumali rozdíl průběhu na základě pohlaví přijatých pacientů. Odebrané vzorky z nosu, slin a krve odhalily, jak tělo vyvolalo imunitní odpověď. Právě v tomto se muži a ženy velmi liší, informuje server IFL Science.

Rozdíl byl patrný v imunitní odpovědi T-lymfocytů. To je druh bílých krvinek, které jsou podstatou získané imunity a útočí na konkrétní cizí patogeny v těle. U žen byl tento druh bílých krvinek značně větší a vydržely podstatně delší dobu než u mužů. Čím lepší reakce T-lymfocytů, tím je průběh onemocnění lehčí. Ženy produkují mnohem více těchto bílých krvinek, zatímco muži produkují podle vědců více cytokinů.

Ačkoliv jsou cytokiny součástí imunitního systému, jedná se o signální proteiny, které působí v místech zánětu. Jsou schopné rychlého dělení a v případě covidu-19 jsou velmi kontraproduktivní, protože může vzniknout „cytokinová bouře“. Jde o závažnou imunitní reakci, při které tělo produkuje imunitní buňky a proteiny, které způsobují hromadění tekutin v plicích, poškození tkáně a selhávání orgánů.

„Nyní máme jasná data, která naznačují, že imunitní reakce u pacientů s covid-19 je mezi pohlavím značně odlišná a že tyto rozdíly mohou vést ke zvýšené náchylnosti k nemocem u mužů,“ uvedl autor studie Akiko Iwasaki.

Podle vědců by tato zjištění mohla pomoci při léčbě těžkého průběhu covid-19 s rozdílnou terapií u mužů a u žen. Navrhují, že muži by se mohli lépe zotavit, když by jim byla podávána terapie, která zvyšuje reakce T-lymfocytů, zatímco ženy by mohly mít prospěch z léčby potlačující časnou imunitní odpověď. „Data naznačují, že potřebujeme různé strategie, abychom mohli zajistit účinnou léčbu u žen i u mužů, ale také účinnou vakcínu,“ domnívají se vědci.