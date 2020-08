Vědci se zaměřili na studium rakoviny. Zjistili, že k úspěšné léčbě stačí málo

Britská studie shromažďovala údaje o 160 000 ženách ve věku 39 až 41 let, které byly vybrány náhodně. Výzkum začal před 23 lety, kdy technologie nebyly ani zdaleka na takové úrovni jako dnes. Podle Guardian vědci zjistili, že u žen, které začaly chodit pravidelně na mamograf každý rok došlo k 83 úmrtím ve srovnání s 219 u žen, které začaly chodit na vyšetření mnohem později.

„Jedná se o dlouhodobou studii, která potvrzuje, že screening u žen mladší 50 let zachraňuje životy,“ míní Stephen Duffy, hlavní autor studie. V současné době jsou ovšem technologie na vyšší úrovni, než to bylo v 90. letech a podle slov Duffyho mohou být přínosy včasné mamografie větší, než je patrné z této studie. V České republice mají ženy nárok na vyšetření mamografem hrazené pojišťovnou od 45 let každé dva roky. Ve Velké Británii je to od 50 let a každé tři roky.

Podle profesora aplikované statistiky Kevina McConwaye je sice ze studie patrné, že by včasný screening mohl zachránit více životů, ale také naznačuje, že smrt před 20 lety na rakovinu prsu u mladých žen byla poměrně vzácná. „Protože úmrtnost na rakovinu prsu u mladších žen není běžná, odhady úmrtnosti nejsou příliš přesné, přestože do studie bylo zahrnuto 160 000 žen,“ míní McConway. Uvedl, že v prvních deseti letech provedeného mamografu zemřelo z 10 000 průměrně 16 žen, zatímco v kontrolní skupině, které pravidelné vyšetření nepodstoupily zemřelo 21.

Mezi odborníky stále zuří debata, kdy je nejvhodnější doporučit ženám pravidelný mamograf, aby mohl být karcinom prsu včas odhalen. „Dalo by se říct, že screening by neměl být zahájen v žádném věku, ale ženy by měly být spíše obeznámeni s praktikami samovyšetření a mamograf používat pouze jako diagnostický test,“ míní Anthony Miller, odborník na veřejné zdraví z Kanady.