Vědci: Svět ohlásil přes 100 tisíc případů nákazy koronavirem Covid-19

Nový koronavirus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském velkoměstě Wu-chan a postupně se rozšířil do více než 80 zemí včetně České republiky. U nakažených se projevuje podobnými příznaky jako běžná chřipka, zejména u starších lidí ale může způsobit i vážné dýchací potíže. Na 3400 lidí po nákaze koronavirem zahynulo, drtivá většina v čínské provincii Chu-pej.

V celé Číně se nemoc COVID-19 od začátku epidemie potvrdila u více než 80.000 pacientů, přičemž skoro 42.000 z nich tamní úřady považují za uzdravené. Globálně už počet uzdravených nakažených přesáhl 55.000, uvádí se na webu provozovaném ústavem CSSE (Center for Systems Science and Engineering) patřícím pod Univerzitu Johnse Hopkinse.

