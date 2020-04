Vědci ví, proč covid-19 zabíjí podstatně více mužů než žen. Za vším je mužská rýmička

V Itálii a Číně je úmrtnost mužů více než dvojnásobná oproti úmrtnosti žen. V New Yorku tvoří muži asi 61 procent pacientů, kteří umírají. Je známo, že věk hraje v případě úmrtnosti jednu z hlavních rolí, to ale nevysvětluje, proč na covid-19 každé věkové skupině umírá více mužů než žen.

Z hlediska logiky věci by tomu mělo být naopak. Ženy žijí v průměru o šest let déle než muži, takže ve zranitelné části populace je více starších žen než mužů. I přesto podle ScienceAlert umírají méně.

Proč? Jsou za tím geny, hormony, imunitní systém, nebo chování, díky němuž jsou muži náchylnější k nemoci? Jenny Graves, genetička na La Trobe University se domnívá, že vše dohromady.

Významným faktorem v případě úmrtnosti je přítomnost chronických onemocnění, zejména srdečních chorob , cukrovky a rakoviny . Tyto choroby jsou častější u mužů než u žen, což může mít určitý vliv na výslednou statistiku.

Podle vědkyně je tedy potřeba se ptát jinak. Proč jsou muži náchylnější k nemocem, které významnou měrou zvyšují riziko smrti v případě nakažení?

Muži a ženy se liší chromozomy a geny, které jsou v nich uloženy. Ženy mají dvě kopie chromozomu střední velikosti (nazývané X). Muži mají pouze jeden chromozom X a malý chromozom Y, který obsahuje několik genů.

Jeden z těchto genů, nazývaný SRY, nařídí embryu, aby se stalo samcem, tím, že zahájí vývoj varlat. Varlata vytvářejí mužské hormony a hormony způsobují, že se dítě vyvíjí jako chlapec. V nepřítomnosti tohoto genu se vytvoří vaječník a vytvoří ženské hormony.

Tyto hormony ovládají většinu zjevných viditelných rozdílů mezi muži a ženami, genitálie a prsa, typ vlasů a stavbu těla. Kromě toho ale mají i velký vliv na chování.

Chromozom Y neobsahuje téměř žádné geny jiné než právě SRY, což je pro tělo problém. Mužské hormony a hladiny testosteronu vzniklé díky těmto genům se totiž podílejí na mnoha onemocněních, zejména těch srdečních, a mohou ovlivnit celkovou délku života.

Hladiny testosteronu mají navíc vliv na rizikové chování, jako je kouření a pití velkého množství alkoholu, stejně jako neochota dodržovat lékařské rady nebo schopnost vyhledat lékařskou pomoc. Muži jsou navíc znevýhodněni nízkou hladinou estrogenu, která chrání ženy před mnoha chorobami, včetně srdečních onemocnění.

Kouření je přitom nejen závažným rizikovým faktorem pro jakékoli respirační onemocnění, ale také způsobuje rakovinu plic. Je ale známo, že právě kuřáci patří mezi ohrožené skupiny, co se týče úmrtnosti na covid-19.

Tím se dostáváme zpět k Číně, kde je, jak už bylo zmíněno, úmrtnost mužů více než dvojnásobná oproti úmrtnosti žen. Kouří zde totiž polovina mužů, zatímco žen - kuřaček - jsou v zemi pouhá dvě procenta.

Rizikové chování ale není jediným faktorem, který má na vyšší úmrtnosti mužů vliv. Graves také upozorňuje, že přítomnost dvou chromozomů X u žen funguje jako záložní systém, pokud dojde k mutaci genu na jednom z chromozomů.

Muži ale druhý chromozom X nemají, více proto trpí i takovými chorobami, jako je například horší srážlivost krve. Ženy mají zkrátka nejen dvojnásobnou dávku genů v chromozomech X, ale mohou také čerpat výhody dvou různých verzí každého genu.

Důvodů, proč se ženy dožívají vyššího věku, je ale více. Ženy mají silnější imunitní systém než muži, což je na druhou stranu činí citlivějšími na autoimunitní onemocnění, jako je lupus nebo roztroušená skleróza.

Překvapivě ale výzkumy ukázaly, že právě tato citlivost ženám poskytuje výhodu, pokud jde o náchylnost k virům. To podle genetičky vysvětluje, proč jsou muži náchylnější k mnoha virům a koronavirům, včetně nachlazení nebo nemocí SARS a MERS.

Na chromozomu X totiž existuje nejméně 60 genů imunitní odpovědi a zdá se, že vyšší dávka a dvě různé verze těchto genů poskytují ženám širší spektrum obranyschopnosti než mužům.

Zkrátka a dobře - nechvalně proslulá "mužská rýmička" opravdu existuje, a to, co způsobuje, že muži jsou náchylnější k těmto onemocněním, má za následek i to, že jsou náchylnější k novému typu koronaviru a nemoci covid-19.

"Sexuální zaujatost" koronaviru je tedy součástí mnohem většího a staršího rozdílu v genech, chromozomech a hormonech, které vedou k velmi rozdílným reakcím na všechny druhy nemocí, včetně covidu-19.