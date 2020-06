Vědci zjistili, jestli mohou být potraviny zdrojem nákazy koronaviru

Zda by za šířením viru skutečně mohla stát manipulace s mraženým nebo chlazeným masem, nejsou zajedno ani odborníci, kteří se s britským televizním kanálem Sky News podělili o své názory.

Například podle Wu Zunyou, předního epidemiologa Čínského centra pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění, může koronavirus přežít na povrchu mraženého jídla až tři měsíce. Jeho úřad má proto vážné podezření, že zdrojem nejnovějšího ohniska se stalo právě infikované maso na pekingském trhu. Rozhodně to ale nelze potvrdit, protože nemoc mohli rozšířit nakažení lidé přijíždějící do Pekingu.

Přenos viru prostřednictvím zmraženého jídla se podle Jin Dong-Yuna, profesora virologie na Univerzitě v Hongkongu týká především rotavirů a hepatitidy A, které se šíří prostřednictvím trávící soustavy. "Typickým příkladem je konzumace kontaminovaných potravin, nikoliv kapénková infekce jako je tomu v případě koronaviru," vysvětlil.

"Není mi známo, že by se SARS-CoV-2 mohl šířit touto cestou. I nadále je potřeba dalších analýz a výzkumů, které potvrdí, zda se lze nakazit koronavirem buď s kontaminovaným povrchem, anebo přímou konzumací potravin, na nichž virus přežívá," řekl profesor

"Žádný přímý důkaz, že by se nový koronavirus mohl šířit prostřednictvím jídla nebo jeho balení, či jakýchkoli jiných míst, na nichž se nachází, neexistuje. Drtivá většina zaznamenaných případů infikovaných znamenala úzký kontakt s jinými nakaženými pacienty," řekl Eyal Leshem, ředitel Centra cestovního lékařství a tropických onemocnění Nemocnice Tel ha-Šomer v Izraeli.

"Pokud by se skutečně někdo nakazil potravinami jako je například maso nebo ryby, pak by se muselo jednat o případ, kdy například infikovaní kuchaři nebo čišníci chodí běžně do práce, a tudíž přicházejí do přímého styku s nimi. Nebezpečí u mražených potravin je velmi nízké, pokud jsou dodržovány správné hygienické podmínky pro přípravu potravin," dovysvětlil ředitel své stanovisko.

Paul Tambyah, prezident Asijsko-pacifické společnosti Klinické mikrobiologie a infekčních onemocnění, řekl, že skupina z Hong Kongu potvrdila, že virus přežívá v závislosti na vlhkosti a teplotách. "Podle předběžných šetření dokáže virus přežít pouze jeden den při teplotě 37 °C ve srovnání s týdenní životností 22 °C a více než dvoutýdenní při 4 °C Z tohoto důvodu jsem mírně skeptický k prohlášením, že zdrojem nákazy může být zmražené jídlo dovezené zdaleka," dopověděl.