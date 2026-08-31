Stubb: Čína ujistila Finsko, že nedovolí Rusku použít jaderné zbraně proti Ukrajině

Čína v soukromých rozhovorech ujistila Finsko, že nedovolí Rusku použít jaderné zbraně ve válce proti Ukrajině. V rozhovoru pro média to podle webu Politico uvedl finský prezident Alexander Stubb. Finská hlava státu zdůraznila, že toto jasné poselství z Pekingu představuje velmi účinný odstrašující prvek vůči případné eskalaci ze strany Moskvy. Podle Stubba hraje čínský postoj zásadní roli v tom, že drží ruské vedení zkrátka před nejradikálnějšími kroky.
Finský prezident otevřel otázku možného nasazení jaderných zbraní přímo během jednání s čínským ministrem zahraničí Wang I. Čínský diplomat při své návštěvě v Helsinkách na dané téma reagoval ujištěním, že Peking nic takového nikdy nedopustí. Čína nadále zůstává jedním z nejdůležitějších ekonomických a diplomatických partnerů Ruské federace. Její vyjádření tak má pro kalkulace Moskvy ohledně dalšího průběhu konfliktu na Ukrajině značnou váhu.
Podle Stubba je pro Moskvu výhodné, když jsou evropské státy neustále znepokojeny představou jaderné eskalace nebo přímého napadení NATO. Ruské vedení podle něj chce, aby Evropané neustále debatovali o tom, zda Rusko přistoupí ke zvýšení agrese či útoku na evropské území. Finský prezident proto vyzval ke klidu, rozvaze a ostražitosti bez zbytečného dramatizování situace. Zdůraznil také, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout nejhoršímu scénáři, je důkladná příprava na něj.
Finský lídr v rozhovoru rovněž zlehčoval obavy z bezprostředně hrozícího ruského vojenského úderu na členské země Severoatlantické aliance. Snahy Moskvy testovat reakce aliance přirovnal spíše k provokativnímu škádlení než k přípravám na skutečný válečný střet. Ruské jednotky zůstávají značně vázány v těžkých bojích na Ukrajině, což výrazně omezuje jejich další kapacity. Vysoká odstrašující schopnost aliance NATO navíc činí jakýkoliv přímý útok na její členy vysoce nepravděpodobným.
Stubb se zároveň domnívá, že se Evropa postupně přibližuje k okamžiku, kdy bude vhodné obnovit přímý politický dialog s Moskvou. Tento názor je pozoruhodný vzhledem k tomu, že Finsko sdílí s Ruskem 1 340 kilometrů dlouhou hranici a do NATO vstoupilo po zahájení invaze na Ukrajinu. Finský prezident vysvětlil, že obnovení přímých kontaktů bude nezbytné především kvůli zamezení nebezpečným nedorozuměním mezi oběma stranami. Podle jeho slov totiž nelze diplomatickou komunikaci trvale udržovat v režimu mlčení.
Evropské státy se však podle finského prezidenta v dané fázi ještě nenacházejí a obnovení rozhovorů okamžitě nehrozí. Bezprostřední hlavní prioritou západních spojenců musí nadále zůstat neochvějná podpora Ukrajiny v její obraně. Stubb zdůraznil, že diskuze bude muset být otevřena ve chvíli, kdy k tomu nastanou vhodné podmínky. Finsko v této souvislosti nadále úzce koordinuje své kroky se svými aliančními partnery.
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Alexander Stubb , Finsko , Čína , Rusko , válka na Ukrajině
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Zdroj: David Holub