VIDEO: V Egyptě vyzdvihli sarkofágy staré 2600 let, jeden byl slavnostně otevřen

Na zveřejněných fotografiích jsou vidět barevně malované a dobře zachovalé dřevěné rakve. Ve většině z nich jsou mumie. V Sakkáře, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, se pohřbívalo více než 3000 let a přes dvě milénia sloužila jako pohřebiště pro někdejší hlavní město Dolního Egypta Memfis.

BREAKING - Egypt: Extraordinary discovery of about fifty sarcophagi in perfect condition dating from the 26th dynasty (7th century BC) on the site of Saqqara. And the excavation has just started. They expect to find hundreds of them and more. pic.twitter.com/4tBsmu6EFI

Nejznámější z nejméně jedenácti pyramid v Sakkáře je ta stupňovitá, kterou nechal postavit panovník Džoser ze 3. dynastie. Stavba je stará 4700 let a je považovaná za nejstarší ze zachovalých pyramid v Egyptě. Stavitelem šestipatrové hrobky vysoké asi 60 metrů byl královský architekt Imhotep, označovaný někdy za prvního architekta vůbec.

"Pokládám to za úvod velkého objevu," konstatoval Anání. Dodal, že bude ještě vyzdvižen neznámý počet dalších sarkofágů. Ty vyzdvižené byly během tiskové konference vystaveny. Jeden z nich, ve kterém je mumie, byl před novináři otevřen. Události se zúčastnilo i několik zahraničních diplomatů.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV