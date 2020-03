Vyvracíme fake news: Koronavirus pochází z laboratoře, tvrdí dezinformátoři

"O tom, že koronvairus vznikl v laboratoři, už snad nikdo nepochybuje." "Řekla to jasně, koronavirus vytvořili vědci." "Je jen otázkou, jestli ho pustili ven schválně, nebo jim to uteklo."

Pokud se vám výše zmíněné věty jeví jako holý nesmysl, věřte, že jde o autentické příspěvky na sociálních sítích. Právě zde se totiž ve velkém spekuluje o tom, jestli je za vznik koronaviru zodpovědná příroda, nebo člověk. A najdou se i tací, kteří jsou bytostně přesvědčeni, že kde o produkt čínských či dokonce amerických vědců.

Konspirační teoretici se přitom odkazují na řadu mýtů, z nichž některé už jsme vyvrátili. Hovoří například o patentu americké CIA, což je opět dezinformace, kterou jsme vyvrátili ZDE. Nově ale řada z nich považuje za bernou minci rozhovor s lékařkou Soňou Pekovou.

Vedoucí laboratoře Tilia Laboratories se dostala do popředí ve chvíli, kdy pozitivně otestovala dva pacienty na koronavirus, když nebylo povoleno testovat nikomu jinému než Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. Následně se objevily informace, že Peková vyvinula vlastní test, který by měl být jednodušší.

Rozhovor s lékařkou Soňou Pekovou (16:33) | zdroj: YouTube

Příznivce dezinformací ale nejvíce zaujal rozhovor, v němž spekulovala o původu koronaviru. Ačkoliv nikdy neřekla, že SARS-CoV-2 je skutečně produktem lidského bádání, mnozí jí tato slova vkládají do úst. Ve skutečnosti ale prohlásila něco zcela jiného a jak sama upozornila, jde pouze o hypotézy, nikoliv o jasná a tvrdá fakta.

"Je pravda, že je podobný tomu viru, který pochází z netopýru, ale rovněž jste možná zaregistrovali, že z původního názvu, který byl n-2019 se jeho název změnil na SARS-CoV-2 a jeto tím, že na základě sekvencí které jsme získali, tak jeho nejbližší příbuzný je virus SARS, který se objevil v roce 2003. Rok nebo nějak tak se pohyboval, a potom záhadně zmizel," uvedla.

Na poznámku, že virus způsobující nemoc SARS zkoumala právě laboratoř ve Wu-chanu, kde současná epidemie vznikla, lékařka odpověděla: "Zvláštní náhodou ano." Následně se k tomuto tématu lékařka vrátila na konci rozhovoru, kde ale také nikde neuvedla, že virus prokazatelně vzniknul uměle.

"Fakt je, že ten virus má genetické charakteristiky (...) sekvence, které se normálně v běžných izolátech koronaviru nevyskytují. Už mnoho let umíme dělat různé varianty genů, umíme ty geny modifikovat, umíme vkládat mutace, vyrábět nové organismy, to je vědecká práce. V žádném případě, a to bych ráda zdůraznila, si nemyslím, že to je biologická zbraň, že někdo to vyvinul, to v žádném případě ne. Fakt je, že to má charakteristiky, které nevypadají jako přírodní izolát. V mých očích trošičku to možná vypadá jako náhodný únik nešťastnou náhodou z nějaké laboratoře, protože v tom epicentru je laboratoř, ve které se s tímto virem pracuje, ale to je všechno na úrovni hypotéz," uvedla v závěru rozhovoru lékařka a vyslovila pouze domněnku, že možná nepůjde o přírodní izolát.

Druhý rozhovor s lékařkou Soňou Pekovou (19:54) | zdroj: YouTube

K této problematice se následně vrátila i v dalším rozhovoru, kde vysvětlovala, proč se domnívá, že virus mohl teoreticky být vytvořený uměle. V rozhovoru ale zároveň prohlásila: "Nevím, jestli je to umělá mutace, ale je to minimálně atypické," uvedla lékařka. Opět nikde nepotvrdila, že virus má umělý původ, naopak vyjádřila nadšení z toho, že vědci po celém světě budou mít možnost virus prozkoumat.

A to se také stalo. Analýza genomů SARS-CoV-2 a příbuzných koronavirů, provedená mezinárodním týmem vědců, však nepřinesla žádné důkazy o tom, že by byl virus vyroben v laboratoři nebo jinak uměle upraven. Studii zveřejnil časopis Nature Medicine a související článek přeložili a publikovali vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Genom koronaviru sekvenovali čínští vědci krátce po propuknutí epidemie, zmapovali též, že zdrojem nákazy bylo jediné zavlečení viru do lidské populace a nejednalo se o nákazu z více zdrojů. Tým vědců z USA, Velké Británie a Austrálie vycházel z těchto dat a porovnal genomové sekvence různých dosud známých kmenů koronavirů.

Analýza podle vědců prokázala, že nový koronavirus je nejvíce příbuzný s koronavirem z netopýrů (CoV RaTG13). I přes podobnost s netopýřím virem se však RBD nového koronaviru u lidí velmi účinně váže na lidskou formu receptoru ACE2 - ten se nachází na vnější straně plicních buněk.

Další, dosud známé, koronaviry patogenní pro člověka však používají k vazbám na tento receptor odlišnou RBD. Doména spjatá s koronavirem je tak dle vědců zjevně "unikátním" výsledkem přirozené selekce", která nastala buď přímo u netopýřího viru, v člověku nebo u jiného zvířecího hostitele, jehož receptor ACE2 se podobá lidskému. Podobné znaky vědci našli i v místě štěpení.

Vědci pro přirozený původ nového koronaviru argumentují i tím, že pokud by vznikl uměle, případní tvůrci by ho odvodili od dobře charakterizovaných, v laboratořích běžně pěstovaných koronavirů. Použili by také známá funkční řešení pro vstup do buněk člověka. Podle šéfa výzkumného týmu imunologa a mikrobiologa Kristiana Andersena z amerického institutu Scripps Research však právě specifická mutace v RBD bílkovině a odlišná molekulární struktura "umělý" původ vylučují.