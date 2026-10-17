Počasí o víkendu oteplení nepřinese, místy naopak zaprší

Víkendové počasí v České republice přinese změnu rázu oblohy a postupný přechod od zatažené oblohy k postupnému projasňování. Zatímco sobotní den poznamená velká oblačnost a na západě také déšť, neděle nabídne sice chladnější rána, ale s postupným ubýváním mraků a nadějnějšími výhledy na slunečnější oblohu.
Sobotní počasí přinese převážně oblačno až zataženo, přičemž na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku obloha polojasná až jasná. Během rána a dopoledne se v západní polovině Čech budou tvořit místní mlhy, jinde se objeví jen výjimečně. V průběhu odpoledne a večera pak v západních oblastech Čech začne místy pršet, přičemž celkové množství srážek by se mělo pohybovat od nuly do osmi milimetrů.
Teploty v sobotu dosáhnou nejvyšších hodnot mezi 13 a 18 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách se budou pohybovat kolem 11 stupňů, přičemž na Šumavě se oteplí až na 14 stupňů. Vát bude slabý proměnlivý vítr, který se postupně změní na severozápadní až severní o rychlosti jednoho až čtyř metrů za sekundu. Tlaková tendence ukáže slabý až mírný pokles, který však odpoledne a večer od západu přejde v mírný vzestup.
Nedělní meteorologická situace naváže velkou oblačností a hlavně v Čechách ojedinělým slabým deštěm. S postupujícím odpolednem a večerem se ale oblačnost začne trhat a místy zcela ustoupí až do vyjasnění. V noci a nadcházejícím ránu se na mnoha místech ojediněle objeví mlhy, které mohou snížit dohlednost na silnicích.
Nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, zatímco nejvyšší denní teploty se zastaví mezi 10 a 15 stupni, přičemž na jihu Moravy mohou dosáhnout až 17 stupňů. Během dne ovlivní počasí na Moravě a ve Slezsku slabý až mírný severovýchodní až východní vítr dosahující rychlosti dvou až šesti metrů za sekundu.
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Zdroj: Libor Novák