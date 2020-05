400 migrantů zachráněno u Libye, další se vylodili na italských ostrovech

Safa Msehliová potvrdila, že uprchlíci zadržení poblíž libyjského pobřeží byli převezeni do zařízení asi 40 kilometrů od Tripolisu. Podle ní se z Libye na cestu přes Středozemní moře vydává čím dál tím více lidí, což je velmi znepokojivé v situaci, kdy v oblasti klesají kapacity pro pátrací a záchranné akce. Hlavní záchranné projekty nevládních organizací jako aktivity Sea-Watch nebo humanitární lodi Ocean Viking totiž stojí kvůli koronaviru.

Nearly 400 migrants were returned to Libya by the coast guard in the past 48 hours.



“We are deeply concerned about the decrease in search and rescue capacity in the Central Mediterranean,” says @msehlisafahttps://t.co/UGFdwZb5eP