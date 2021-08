Jižní Afrika otevřela očkování pro všechny od 18 let, chce zvýšit zájem o vakcínu

Agentura AFP dříve uvedla, že zájem o očkování proti koronaviru je v zemi nízký a důvodem jsou především obavy, do jaké míry je vakcína bezpečná. "Hrozně se té vakcíny bojím," řekl AFP 32letý řidič minibusu Muzi a dodal, že znal ženu, která byla zdravotně úplně v pořádku a po očkování zemřela. Devětapadesátiletá Lori Bentleyová uvedla, že je jediná ze své rodiny, která věří, že vakcíny jsou účinné.

V zemi, která má 58 milionů obyvatel, je plně naočkováno asi osm procent populace. Alespoň jednu dávku obdrželo 14 procent Jihoafričanů. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Zdravotníci denně naočkují méně než 200.000 lidí, tedy asi o 100.000 méně, než jaký je oficiální cíl. Vláda chce do konce roku imunizovat 28 milionů lidí, tedy přes 70 procent dospělých.

Jihoafrickou republiku zatím zasáhly tři vlny koronaviru, kterým se nakazilo nejméně 2,65 miliónu lidí a 78.000 z nich zemřelo. To je zdaleka nejhorší bilance na africkém kontinentu. V posledních týdnech JAR registruje průměrně 12.000 potvrzených případů infekce každý den.

"Už jsem to prostě chtěla mít za sebou. Čekala jsem na to hodně dlouho," řekla agentuře Reuters 23letá studentka lékařství Lisa Heynekeová krátce poté, co dostala vakcínu v Johannesburgu.

Před sjezdovým střediskem v Kapském Městě, kde je očkovací místo, stála fronta lidí dlouhá více než kilometr a půl. Před průjezdním očkovacím střediskem, na které se změnila automobilová závodní dráha v Johannesburgu, čekaly desítky vozů.

Pětačtyřicetiletý Donald Mgimeti nejprve s očkováním váhal. Ale pak ho v květnu šokovala smrt přítele, který podlehl covidu-19. "Uvědomil jsem si, jak je to vážné," řekl agentuře Reuters, zatímco si po očkování roloval dolů rukáv.

Přestože vláda byla dlouho kritizována za pozdní zahájení očkovací kampaně, sehnala už miliony dávek proticovidových vakcín. JAR se navíc stala první africkou zemí, která očkovací látky proti koronaviru sama vyrábí.

Podle nedávného průzkumu ministerstva zdravotnictví v zemi odmítají očkování spíše muži. Až 60 procent naočkovaných jsou ženy. Vláda proto rozesílá SMS zprávy, ve kterých vyzývá muže, aby se dostavili do očkovacích center. Hlavním důvodem neochoty k očkování jsou vedlejší účinky vakcín a pochyby o jejich účinnosti.

Některé organizace se snaží k očkování povzbudit více lidí, a začaly proto nabízet vakcíny v lékárnách, mešitách, dolech, lékárnách či pojišťovnách.