V Libyi operuje ruská Vagnerová armáda. Experti předali zprávu Radě bezpečnosti OSN

O přítomnosti žoldnéřů označovaných jako "vagnerovci" v Libyi se hovořilo už v minulosti, OSN ale tyto informace dosud nepotvrdila.

Experti OSN naposledy předložili zprávu o situaci v Libyi loni v prosinci a konstatovali v ní, že je tam přítomno několik zahraničních skupin, o této na Rusko navázené organizaci se tehdy přímo nezmiňovala.

"Skupina odborníků potvrdila, že vojáci 'Vagnerovy armády' jsou v Libyi od října 2018," uvádí se v nové zprávě, o které informuje server Radio Free Europe/Radio Liberty. Odhaduje se v ní, že tato soukromá ozbrojená skupina má v Libyi 800 až 1200 lidí. Materiál ale také přiznává, že experti OSN "nebyli schopni nezávisle ověřit, kde přesně tito žoldáci působí".

Haftar v únoru prohlásil, že je ochoten dodržovat příměří, pokud z Libye odejdou syrští a turečtí žoldnéři.

Na přítomnost Vagnerovy skupiny v Libyi upozornila loni americká média. Podle některých zdrojů žoldnéřskou organizaci financuje miliardář Jevgenij Prigožin, blízký spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva jakoukoli roli v nasazení žoldáků v Libyi popírá.

Expertní zpráva pro RB OSN konstatuje, že členové "Vagnerovy skupiny zajišťují Haftarovým jednotkám technickou podporu při opravách vojenských automobilů, účastní se bojů a zasahují do významných operací". Pomáhají též jednotkám "dělostřelectva a letecké kontroly, poskytují odbornou zkušenost v elektronických operacích a dodávají také elitní střelce".

Zpráva také podle AFP uvádí, že experti OSN získali důkazy o přesunu syrských bojovníků do Libye s úkolem zapojit se od bojů na Haftarově straně. To je podle agentury nová a dosud nezveřejněná informace.

Turecko přiznávalo, že ze Sýrie posílá své spojenecké jednotky bojovat v řadách oddílů, které hájí zájmy vlády v Tripolisu, tedy kabinetu, který odsouhlasila OSN a který podporuje mnoho západních zemí.

O novém Haftarově spojenectví se Sýrií podle AFP svědčí fakt, že administrativa působící na východě Libye začátkem března otevřela velvyslanectví v Damašku. Mezi Libyí a Sýrií jsou oficiální diplomatické vztahy přerušeny osm let.

Ve zprávě pro RB OSN se dále konstatuje, že experti nedokážou určit, kdo zahraniční žoldáky posílané na pomoc Haftarovi najímá a financuje. Expertní "skupina zjistila, že několik syrských bojovníků do Libye přepravila letecká společnost Cham Wings", což jsou soukromé aerolinky sídlící v Damašku. Od 1. ledna tato společnost vypravila do Libye 33 letů. Podle místních zdrojů v Libyi bojuje na straně Haftarových sil méně že 2000 syrských žoldáků. "Pokud některé zdroje odhadují počet syrských bojovníků v Libyi na 5000, pak jsou do toho bezpochyby započítáni i ti, které najalo Turecko s úkolem pomáhat Tripolisu," stojí ve zprávě.