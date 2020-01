"Odmítli jsme se sejít s Haftarem, rozhovory se v Moskvě vedou s představiteli Turecka a Ruska," uvedl Chálid Mišrí, předseda legislativního orgánu, která v Libyi zastává funkci senátu.

Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) vede proti ozbrojeným silám mezinárodně uznávané Sarrádžovy vlády ofenzivu, při níž minulý týden dobyla strategicky významné město Syrta.

Lev Děngov, který stojí v čele ruské kontaktní skupiny pro Libyi, dříve uvedl, že Sarrádž a Haftar mají v Moskvě dohodnout "podmínky budoucího urovnání v Libyi a mohou i podepsat detailní dohodu o příměří". Možnost osobní schůzky ani jedna strana nepotvrdila, s jistotou se zástupci znesvářených stran měli setkat se zástupci Ruska a Turecka. Představitelé Spojených arabských emirátů a Egypta jsou v Moskvě přítomni jako pozorovatelé.

What a photo. Turkey & Russia begin negotiations on #Libya in Moscow today. Video clips show broad smiles and friendly handshakes as the Turkish and Russian delegations enter the room. Few - particularly in Europe - saw this coming. pic.twitter.com/Br3UVniefW