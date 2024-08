Alžírská boxerka podala žalobu na Muska a Rowlingovou. Může jim hrozit i vězení

Přítomnost obou celebrit v žalobě alžírské boxerky potvrdil její právník Nabil Boudi. Žalobu podle Euronews zveřejnilo centrum proti internetové nenávisti pařížského státního zastupitelství. „V žalobě jsou mimo jiné uvedeni J. K. Rowlingová a Elon Musk. (Donald) Trump tweetoval, takže ať už je v naší žalobě jmenován, nebo ne, bude nevyhnutelně prověřován v rámci trestního stíhání,“ uvedl Boudi.

Pokud francouzské zastupitelství někoho obviní, může mu hrozit až pět let za mřížemi nebo pokuta ve výši desítek tisíc eur.

„Moje dítě je dívka a také jsem ji tak vychovával. Je to silná žena. Vždy jsem po ní chtěl, aby tvrdě pracovala a byla statečná. Má silnou vůli pracovat a trénovat. Je to žena, máme všechny důkazy, včetně jejího rodného listu,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Sky News otec boxerky Omar Chalíf.

Jak ale upozorňuje německý deník Bild, existují pochybnosti nad datem vydání tohoto rodného listu. Přestože měl být certifikát vydán v roce 2018, na dokumentu bylo uvedeno, že se jednalo o kopii rodného listu.

O Chalífové, ale i o tchajwanské boxerce Lin Jü-tching se nesprávně hovořilo jako o transgender sportovkyních či o biologických mužích. Pravda je však taková, že se jedná o výskyt chromozomů XY v jejich těle, tedy těch chromozomů tolik typických pro muže.

Zatímco Mezinárodní boxerská federace (IBF) jim oběma nepovolila kvůli tomu start na světovém šampionátu před rokem, Mezinárodní olympijský výbor (MOV), u kterého je IBF kvůli kontroverznímu vedení i financování v nemilosti, těmto sportovkyním start pod pěti kruhy povolil.

O tom, zda to bylo správné rozhodnutí se začalo mluvit především poté, co na úvod boxerského turnaje dostala Italka Cariniová od Chalífové tak tvrdou ránu do nosu, že se po 46 vteřinách rozhodla zápas vzdát.

K situaci týkající se Kelifové se vyjádřila například italská premiérka Giorgia Meloniová. „Ve snaze nediskriminovat musíme dávat pozor, že vlastně diskriminujeme ženy. V těchto věcech se počítá vaše odhodlání, vaše hlava a charakter, ale také se počítá s tím, že máte paritu zbraní,“ popsala.

Reagoval také americký exprezident Donald Trump. „Budu držet muže mimo ženské sporty!“ napsal velkými písmeny na své sociální síti Truth Social. Na sociální síti X s ním souhlasil její majitel a miliardář Musk.