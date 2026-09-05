Američané raketou zasáhli tanker, tvrdí Teherán

Lucie Podzimková

5. září 2026 15:35

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: pexels.com

V Íránu došlo k dalšímu incidentu v rámci probíhajícího konfliktu se Spojenými státy americkými. Podle Teheránu došlo k americkému raketovému útoku na tanker. Nikomu se nic nestalo. 

Podle íránských státních médií byl v sobotu zasažen nevelký íránský ropný tanker nedaleko ostrova Charg. Plavidlo měla zasáhnout americká raketa, útok si nevyžádal oběti na životech. Další informace o incidentu zatím nejsou k dispozici.

Ostrov Charg je klíčový pro íránský systém exportu ropy, protože přes něj prochází až 95 procent vyvážené suroviny. Americký prezident Donald Trump v minulosti varoval Teherán před útokem za účelem zmocnění se ostrova. 

Americký prezident Donald Trump v uplynulých dnech označil Írán za selhávající národ. "Je mrtvý. Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají měnu, neplatí svým vojákům a policistům, inflace je na 300 procentech a jejich vedení je v totálním zmatku a neschopné důstojně reprezentovat zemi," uvedl na sociální síti Truth Social. 

"Jedinými věcmi, které mají, jsou fake news z USA a ochota zabíjet protestující," konstatoval americký prezident a prohlásil, že obětí íránského teroru už má být přes 100 tisíc. 

Trump v srpnu vyhlásil Íránu ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Uvedl, že ačkoliv nikdo nedal Íránu tak velkou šanci uzavřít dohodu jako on, tak představitelé režimu v tomto ohledu selhali. Pohrozil také jakékoliv zemi, která umožní finančním institucím, firmám či vládním entitám podat Íránu záchranné lano, velkými ekonomickými konsekvencemi.

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody. 

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Zdroj: Libor Novák

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