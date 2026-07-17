Americká armáda podnikla již šestou noc po sobě vlnu úderů proti Íránu v rámci pokračujícího boje o kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Podle prohlášení amerického ústředního velitelství Centcom je cílem těchto operací oslabení íránských vojenských kapacit. Souběžně s leteckými údery americké síly v rámci námořní blokády íránských přístavů obsadily jedno z plavidel a odklonily tři komerční lodě, které se pokusily blokádu prorazit.
Íránská státní média uvedla, že americké útoky zasáhly civilní infrastrukturu, včetně železniční stanice, letiště v Íránu a pěti mostů v přístavním městě Bandar Abbás. Podle íránského ministerstva zdravotnictví bylo při těchto posledních úderech zabito sedm lidí, čímž celkový počet obětí od obnovení bojů vzrostl na nejméně 38 mrtvých a více než 400 zraněných. Americký prezident Donald Trump přitom již dříve hrozil útoky na íránské mosty a elektrárny, což komisař OSN pro lidská práva Volker Türk označil za možný válečný zločin.
Na americké údery reagovaly íránské Revoluční gardy odvetnými útoky. Ty podle jejich prohlášení cílily na americké námořní radary v Ománu, objekty v Kuvajtu a Bahrajnu a také na velitelské centrum speciálních sil v Al-Tanfu v Sýrii. Jordánská armáda následně oznámila, že sestřelila tři íránské rakety, přičemž nebyly hlášeny žádné oběti ani škody. Zvýšené napětí se projevilo i v iráckém Kurdistánu, kde bylo v Sulajmáníji zabito osm lidí a kurdské síly připsaly útok Íránu.
V důsledku eskalace konfliktu zůstává klíčový Hormuzský průliv zcela uzavřený, což ochromilo plynulý export ropy z regionu. Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol vyjádřil vážné obavy o globální dodávky energií, pokud se situace v nejbližších týdnech nezlepší. K zastavení bojů a obnovení diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem již společně vyzvali také ministři zahraničí Číny a Pákistánu.
Bílý dům ústy své mluvčí Karoline Leavitt potvrdil, že Donald Trump zůstává otevřený diplomatickému řešení, ale nebude tolerovat ostřelování lodí v průlivu. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Báger Ghalíbáf však kontroval prohlášením, že Teherán nemá důvod dodržovat jakoukoli dohodu, která pro zemi není výhodná. Do diplomatických vztahů navíc vnesla zmatek situace kolem údajného propuštění americké zajatkyně Peny Karari, které sice Trump veřejně ocenil jako gesto dobré vůle, ale íránská justice následně jakékoli propuštění amerických vězňů popřela.
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Zdroj: Libor Novák