Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují

Spojené státy americké se ponořily do shutdownu, poprvé za téměř sedm let, jelikož Kongres nedokázal dosáhnout dohody o financování do stanovené půlnoci. Demokraté v Kongresu odmítli podpořit balíček financování předložený Republikány, dokud nezískají ústupky v klíčové oblasti zdravotní péče.
Tento neúspěch znamená první uzavření vlády od historicky nejdelší odstávky, která trvala 35 dní od konce roku 2018 do začátku roku 2019, v průběhu prvního funkčního období Donalda Trumpa. Uzavření nastalo po frenetickém, ale marném pokusu Senátu schválit krátkodobé financování, které již předtím odsouhlasila Sněmovna reprezentantů.
Vládní operace se začaly zastavovat v 00:01 místního času (04:01 GMT) ve středu. Jádrem sporu zůstává požadavek Demokratů na obnovení nedávných škrtů ve financování zdravotní péče, obzvláště programu Obamacare, který slouží milionům Američanů s nízkými příjmy.
Lídři Demokratů v Senátu a Sněmovně, Chuck Schumer a Hakeem Jeffries, svalili vinu za uzavření na Donalda Trumpa a Republikány, s tím, že "nechtějí chránit zdravotní péči amerického lidu". Napětí stupňuje Bílý dům, který již předem oznámil plány na hromadné propouštění federálních zaměstnanců v případě, že financování pomine.
Prezident Donald Trump varoval, že při uzavření "budeme muset provést propouštění, takže budeme propouštět spoustu lidí", a dodal: "Budou to Demokraté." Ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Bílého domu, Russ Vought, obvinil "šílené politické požadavky Demokratů" a označil za nepředvídatelnou délku trvání odstávky, dokud Demokraté nezmění svůj "neudržitelný postoj".
Jednou z agentur, která je zasažena nejvíce, je EPA, která již dříve čelila masivním škrtům personálu a výrazným změnám v prioritách. Uzavření vzbuzuje obavy, jak bude moci agentura plnit své poslání chránit zdraví a životní prostředí Ameriky s pouhým skeletním personálem.
Jeremy Symons, bývalý úředník EPA, varoval, že by se nejhorší znečišťovatelé mohli domnívat, že mají šanci vypouštět toxické látky bez postihu. "Nikdo nebude volat znečišťovatele k odpovědnosti za to, co vypouštějí do vzduchu, který dýcháme, a do vody, kterou pijeme," uvedl Symons.
EPA si ponechá jen omezený počet pracovníků – asi 905 zaměstnanců považuje za nezbytné pro ochranu života a majetku, případně pro výkon zákonem vyžadovaných povinností. Dalších 828 zaměstnanců může pokračovat v práci, protože nejsou financováni z ročního federálního rozpočtu, nýbrž z poplatků.
Podle krizového plánu EPA, agentura zastaví nejdůležitější nekriminální inspekce znečištění, které jsou nezbytné pro vymáhání pravidel čistoty ovzduší a vody. Nebudou vydávány nové povolení a zastaví se většina vědeckého výzkumu. Také práce na úklidových místech Superfund se zastaví, s výjimkou situací, kde by bylo ohroženo veřejné zdraví.
Bývalý úředník EPA, Marc Boom, zdůraznil, že dojde k zastavení inspekcí v rámci programu Omezení rizika chemických havárií. Tyto inspekce zajišťují, že zařízení adekvátně řídí riziko chemických nehod.
Boom varoval, že komunity v blízkosti těchto zařízení okamžitě čelí zvýšenému riziku, protože pravděpodobnost nehod stoupne. Navíc dodal, že horké linky EPA pro hlášení problémů s vodou a dalším znečištěním budou pravděpodobně uzavřeny, což znamená, že "pokud bude vaše voda později tento týden divně chutnat, nikdo v EPA nezvedne telefon."
Demokratické vedení trvá na tom, že neustoupí ze svých požadavků. Přesto se objevily známky neshod v rámci jejich řad. Tři členové Demokratického klubu v Senátu hlasovali pro republikánský návrh v úterý večer, což jsou o dva více než při původním hlasování.
Senátorka Catherine Cortez Masto, která hlasovala pro návrh, prohlásila, že "Nemohu podporovat nákladné uzavření, které by ublížilo rodinám z Nevady a dalo by ještě více moci této bezohledné administrativě." Je tak zřejmé, že i v Demokratickém táboře existují pochybnosti o zvolené strategii.
Uzavření vlády přichází v době, kdy se Demokraté snaží znovu získat podporu voličů. Ti je v loňském roce odsunuli do menšiny v obou komorách Kongresu, kde již osm měsíců probíhá druhé, kontroverzní prezidenství Donalda Trumpa.
Republikáni v Senátu naplánovali další hlasování o návrhu financování na středu ráno s cílem dát Demokratům šanci změnit názor. Vládní odstávka je třetí v éře Donalda Trumpa.
Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa vyvinul plán, který by v případě delšího trvání odstávky mohl vést k trvalému propouštění tisíců federálních zaměstnanců, nikoliv jen k jejich dočasnému odeslání na nucenou dovolenou.
Tato hrozba masového propouštění navazuje na rozsáhlé propouštění organizované „Ministerstvem pro efektivitu vlády“, které letos vedl Elon Musk.
Trvání uzavření vlády je nyní obtížné předvídat. Demokraté nejsou ochotni ustoupit, a Republikáni chtějí, aby Demokraté změnili své stanovisko. Jelikož Sněmovna reprezentantů má po celý týden přestávku, Senát nemůže rychle schválit jakoukoliv dohodu, která by ukončila financování.
Senát bude sice ve čtvrtek zavřený kvůli židovskému svátku Jom Kippur, ale má být v zasedání v pátek a možná i o víkendu. Nad Kongresem však nadále visí hluboké partizánské rozdělení, které může vést k dlouhé a namáhavé patové situaci, která si vyžádá tisíce ztracených federálních pracovních míst.
Související
Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth
Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují
před 1 hodinou
Mnichovem otřásla střelba a výbuchy. Probíhá rozsáhlý policejní zásah
před 2 hodinami
Chladné počasí na začátku října. Může i sněžit, upozornili meteorologové
včera
50 let od přesunu kostela v Mostě. Unikátní počin se dostal do Guinnessovy knihy rekordů
včera
Pavel povolal Babiše na Hrad. Kancelář prozradila, co prezidenta zajímalo
včera
OBRAZEM: ANO finišuje s kampaní. Babiš nechce opakovat čtyři roky starý scénář
včera
Trumpovo selhání na Ukrajině: Jediná cesta k příměří vede přes tvrdý tlak na Putina
včera
Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová
včera
V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí
včera
V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream
včera
Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth
včera
Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO
včera
Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ
včera
Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu
včera
Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu
včera
Evropské špičky jednají o narušování vzdušného prostoru. Kellogg prozradil, proč USA jednají s Lukašenkem
včera
Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek
včera
"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém
včera
Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr
včera
Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování
V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.
Zdroj: Tereza Marešová