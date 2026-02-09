Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Libor Novák

9. února 2026 10:07

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

Reakce z Bílého domu na sebe nenechala dlouho čekat. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social označil Hesse za „skutečného lúzra“ a uvedl, že pokud se sportovec necítí být reprezentantem své země, neměl se do týmu vůbec hlásit. Prezident dodal, že je velmi těžké takovému člověku fandit, a svůj příspěvek tradičně zakončil heslem za velkou Ameriku.

Hess nebyl jediným terčem konzervativních politiků. Floridský republikán Byron Donalds sportovci vzkázal, že pokud je pro něj reprezentace vlasti příliš těžká, měl by jet domů, protože některé věci přesahují politiku. Podobně se vyjádřil i kongresman Tim Burchett, který Hesse nevybíravě vyzval, aby raději mlčel a šel si hrát do sněhu.

Sedmadvacetiletý lyžař však není jediným americkým sportovcem, který využil globální olympijskou platformu ke kritice vládní administrativy. Krasobruslařka Amber Glennová se otevřeně svěřila s obavami o komunitu LGBTQ+, která podle ní pod Trumpovým vedením zažívá těžké časy. Zmínila konkrétní kroky úřadů, jako bylo zrušení krizové linky nebo snahy o omezení označování pohlaví v pasech.

Ke kritice se přidal i zlatý medailista v akrobatickém lyžování Chris Lillis. Ten uvedl, že je zdrcen nedávnými zásahy imigračních úřadů (ICE) a zdůraznil, že země by se měla zaměřit na respektování práv všech občanů a jednat s lidmi s láskou a úctou. Přesto dodal, že Spojené státy miluje a nikdy by nechtěl na olympiádě reprezentovat jinou zemi.

Atmosféra letošních her je celkově silně politicky zabarvená. Zatímco Trump se zahajovacího ceremoniálu v Miláně nezúčastnil, jeho zástupce JD Vance se dočkal od evropského publika spíše chladného přijetí. Napětí mezi USA a Evropou podtrhují i kroky sportovců z jiných výprav, například britsko-amerického lyžaře Guse Kenworthyho, který proti praktikám amerických úřadů protestoval velmi nevybíravým způsobem ve sněhu.

Historie olympijských her přitom zná mnoho podobných politických gest, přestože olympijská charta zakazuje politickou propagandu přímo na sportovištích. Sportovci však mají právo vyjadřovat své názory na tiskových konferencích nebo na sociálních sítích. V minulosti na sebe takto upozornili například fotbalistky v Tokiu klekáním proti rasismu nebo běžec Feyisa Lilesa v Riu gestem na podporu lidu Oromia v Etiopii.

Jedním z nejslavnějších momentů politického aktivismu v dějinách sportu zůstává rok 1968 a olympiáda v Mexiku. Tehdy Tommie Smith a John Carlos během předávání medailí sklonili hlavy a zvedli zaťaté pěsti v černých rukavicích na znamení hnutí Black Power. Oba byli tehdy z amerického týmu okamžitě suspendováni a vykázáni z olympijské vesnice. 

před 1 hodinou

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Související

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 1 hodinou

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 2 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 3 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

včera

včera

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

včera

včera

včera

Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong

Po dvou soškách si 16. Ceny české filmové kritiky rozdělily snímky Sbormistr, Otec a Letní škola, 2001. Právě její tvůrce, debutující režisér a scenárista Dužan Duong, si osobně připsal vítězství ve dvou kategoriích. Celkem bylo oceněno šest filmů a jedna minisérie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy