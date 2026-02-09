Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.
Reakce z Bílého domu na sebe nenechala dlouho čekat. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social označil Hesse za „skutečného lúzra“ a uvedl, že pokud se sportovec necítí být reprezentantem své země, neměl se do týmu vůbec hlásit. Prezident dodal, že je velmi těžké takovému člověku fandit, a svůj příspěvek tradičně zakončil heslem za velkou Ameriku.
Hess nebyl jediným terčem konzervativních politiků. Floridský republikán Byron Donalds sportovci vzkázal, že pokud je pro něj reprezentace vlasti příliš těžká, měl by jet domů, protože některé věci přesahují politiku. Podobně se vyjádřil i kongresman Tim Burchett, který Hesse nevybíravě vyzval, aby raději mlčel a šel si hrát do sněhu.
Sedmadvacetiletý lyžař však není jediným americkým sportovcem, který využil globální olympijskou platformu ke kritice vládní administrativy. Krasobruslařka Amber Glennová se otevřeně svěřila s obavami o komunitu LGBTQ+, která podle ní pod Trumpovým vedením zažívá těžké časy. Zmínila konkrétní kroky úřadů, jako bylo zrušení krizové linky nebo snahy o omezení označování pohlaví v pasech.
Ke kritice se přidal i zlatý medailista v akrobatickém lyžování Chris Lillis. Ten uvedl, že je zdrcen nedávnými zásahy imigračních úřadů (ICE) a zdůraznil, že země by se měla zaměřit na respektování práv všech občanů a jednat s lidmi s láskou a úctou. Přesto dodal, že Spojené státy miluje a nikdy by nechtěl na olympiádě reprezentovat jinou zemi.
Atmosféra letošních her je celkově silně politicky zabarvená. Zatímco Trump se zahajovacího ceremoniálu v Miláně nezúčastnil, jeho zástupce JD Vance se dočkal od evropského publika spíše chladného přijetí. Napětí mezi USA a Evropou podtrhují i kroky sportovců z jiných výprav, například britsko-amerického lyžaře Guse Kenworthyho, který proti praktikám amerických úřadů protestoval velmi nevybíravým způsobem ve sněhu.
Historie olympijských her přitom zná mnoho podobných politických gest, přestože olympijská charta zakazuje politickou propagandu přímo na sportovištích. Sportovci však mají právo vyjadřovat své názory na tiskových konferencích nebo na sociálních sítích. V minulosti na sebe takto upozornili například fotbalistky v Tokiu klekáním proti rasismu nebo běžec Feyisa Lilesa v Riu gestem na podporu lidu Oromia v Etiopii.
Jedním z nejslavnějších momentů politického aktivismu v dějinách sportu zůstává rok 1968 a olympiáda v Mexiku. Tehdy Tommie Smith a John Carlos během předávání medailí sklonili hlavy a zvedli zaťaté pěsti v černých rukavicích na znamení hnutí Black Power. Oba byli tehdy z amerického týmu okamžitě suspendováni a vykázáni z olympijské vesnice.
