Američtí senátoři ohlásili dohodu na hlavních bodech podpory pro infrastrukturu

Ani tak ale nebylo hned jasné, zda iniciativa uspěje při klíčovém procedurálním hlasování Senátu, které se zřejmě uskuteční v nejbližších hodinách.

"Máme dohodu," sdělila médiím senátorka Kyrsten Sinemaová, která vyjednávala za Demokratickou stranu. Zopakovala tak více než měsíc stará slova prezidenta Joea Bidena, který v červnu oznamoval úspěch po setkání se skupinou senátorů z obou hlavních politických stran. Následovaly však další týdny složitých jednání o tom, jak kostru plánu převést do legislativního textu a udržet při tom pohromadě křehkou koalici. Při těchto rozhovorech mimo jiné klesl celkový objem nově plánovaných výdajů z 579 miliard dolarů zhruba na 550 miliard USD (skoro 12 bilionů Kč).

"Už máme shodu ve větších otázkách a jsme připraveni posunout se kupředu," řekl dnes hlavní vyjednavač Republikánské strany Rob Portman. Deník The New York Times poznamenal, že mnoho detailů o dojednaném návrhu v tu chvíli nebylo k dispozici. Přesto by ale podle tohoto listu připravovaný soubor opatření pro stárnoucí systém infrastruktury ve Spojených státech znamenal největší injekci federálních peněz za více než deset let.

Celkem je ve hře zhruba bilion dolarů, přičemž peníze by měly jít na rozvoj dálnic, hromadné dopravy, internetových sítí nebo vodního hospodářství. Projekt navazuje na Bidenův předvolební slib vybudovat americkou ekonomiku "znovu a lépe" a je jakýmsi doplňkem k ještě výrazně většímu balíčku výdajů a daňových úlev, který Demokratická strana prosazuje na vlastní pěst jakožto investice do "lidské infrastruktury". Republikáni tuto iniciativu vehementně odmítají.

Společně chystaný návrh před týdnem ve stočlenném Senátu nezískal 60 hlasů potřebných na zahájení jeho projednávání, neboť republikáni se postavili proti. Lídr demokratů Chuck Schumer dnes oznámil, že večer (okolo půlnoci SELČ) se bude hlasování opakovat. Jde při tom o klíčovou zkoušku, neboť pro konečné přijetí návrhu už by stačilo 51 hlasů, a demokraté by tak pro něj nepotřebovali podporu nikoho z republikánů. Agentura AP uvádí, že pokud dnes návrh projde, odstartoval by tím "potenciálně zdlouhavý proces" debat o jeho obsahu a jakýchkoli případných pozměňovacích návrhů.

Kolik republikánských senátorů je ochotných pro aktuální podobou souboru opatření zvednout ruku, nebylo dopoledne jasné. Senátorka Sinemaová mezitím ujišťovala, že kompromis má podporu prezidenta Bidena. Ten pak při návštěvy továrny v Pensylvánii vyjádřil souhlas a dodal, že se cítí "seběvědomě".