Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou

Američané už tuší, co zapříčinilo víkendové náhlé úmrtí republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z velkých spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Grahama v Senátu nahradí jeho sestra, která byla do funkce jmenována, aniž by proběhly volby.
Graham podle předběžné lékařské zprávy zemřel na dissekci aorty, informovala americká média. Oficiálně ale bude příčina smrti oznámena, až bude provedeno toxikologické a laboratorní vyšetření. Senátor zemřel v sobotu, bylo mu 71 let.
V americké politice se mezitím řeší, kdo ho nahradí v Kongresu. Rozhodnutí bylo v rukou guvernéra Jižní Karolíny Henryho McMastera, který v pondělí jmenoval Grahamovu sestru Darline Grahamovou, která dokončí mandát do ledna příštího roku. "Je mi ctí požádat jeho sestru, aby za něj dokončila práci," uvedl guvernér.
"Americký senátor Lindsey Graham odešel během sobotního odpoledne po krátké a náhlé nemoci," uvedla kancelář zesnulého politika ve víkendovém prohlášení na facebooku. Rodina požádala o modlitby a zároveň o respektování soukromí během náročného období.
Podle původních informací webu americké zpravodajské stanice NBC News byli k Grahamovu domu přivoláni záchranáři kvůli zástavě srdce. O tom, jak náhle se dostavily vážné zdravotní problémy, svědčí fakt, že Graham se ještě v pátek nacházel v ukrajinském Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V neděli se měl objevit v pořadu Meet the Press stanice NBC News.
Graham se do celostátní politiky dostal v barvách republikánů v roce 2003, kdy se stal senátorem za rodnou Jižní Karolínu, jímž byl až do sobotního úmrtí. Například v letech 2019 až 2021 předsedal právnímu výboru Senátu. Podle zákonů Jižní Karolíny je momentálně na guvernérovi tohoto státu, aby jmenoval někoho, kdo do ledna příštího roku zaplní místo uvolněné po Grahamově úmrtí.
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Zdroj: Jan Hrabě