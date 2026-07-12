Přišli jsme o odhodlaného lídra, komentoval Zelenskyj úmrtí Grahama

I na Ukrajině zavládl smutek kvůli smutné zprávě o úmrtí amerického senátora Lindseyho Grahama. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl republikánský politik odhodlaným lídrem. Zelenskyj připomněl, že Graham v posledních letech opakovaně navštěvoval Ukrajinu.
Zelenskyj uvedl, že ho zpráva o Grahamově úmrtí rozesmutnila. Senátora označil za pravého ochránce svobody a hodnot, které činí svět bezpečnějším místem. "Desetkrát navštívil Ukrajinu během let plnohodnotné ruské invaze a byl tady, když ho naši lidé potřebovali nejvíc. Zůstávali jsme v nepřetržitém dialogu. Potkali jsme se dvakrát jen za poslední týden," napsal hlavní představitel ukrajinského státu.
Graham podle Zelenského orodoval za podporu Ukrajinu a prosazoval i tvrdší protiruské sankce. "Navždy budeme obzvlášť vděční za uznání našeho lidu a obdivná slova o odvaze ukrajinských obránců. Amerika a svět přišly o odhodlaného lídra," dodal ukrajinský prezident.
"Americký senátor Lindsey Graham odešel během sobotního odpoledne po krátké a náhlé nemoci," uvedla kancelář zesnulého politika v prohlášení zveřejněném na facebooku. Rodina požádala o modlitby a zároveň o respektování soukromí během náročného období.
Podle informací webu americké zpravodajské stanice NBC News byli k Grahamovu domu přivoláni záchranáři kvůli zástavě srdce. Dostupné záběry zachycují zdravotníky, jak převážejí pacienta na lůžku do sanitky. Na místě byly i policejní a hasičské vozy.
O tom, jak náhle se dostavily vážné zdravotní problémy, svědčí fakt, že Graham se ještě v pátek nacházel v ukrajinském Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V neděli se měl objevit v pořadu Meet the Press stanice NBC News.
Graham se do celostátní politiky dostal v barvách republikánů v roce 2003, kdy se stal senátorem za rodnou Jižní Karolínu, jímž byl až do sobotního úmrtí. Například v letech 2019 až 2021 předsedal právnímu výboru Senátu. Podle zákonů Jižní Karolíny je momentálně na guvernérovi tohoto státu, aby jmenoval někoho, kdo do ledna příštího roku zaplní místo uvolněné po Grahamově úmrtí.
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Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Lindsey Graham (senátor USA) , úmrtí
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Zdroj: Lucie Podzimková