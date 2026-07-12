Republikáni přišli o výraznou osobnost. Zemřel senátor Lindsey Graham

Lucie Podzimková

12. července 2026 9:59

Lindsey Olin Graham
Lindsey Olin Graham Foto: MSC

Americkou politikou otřásla smutná a především nečekaná zpráva. Ve věku 71 let zemřel výrazný republikánský senátor Lindsey Graham. Stalo se tak dva dny po jeho narozeninách. Podle rodiny podlehl blíže nespecifikované nemoci. 

"Americký senátor Lindsey Graham odešel během sobotního odpoledne po krátké a náhlé nemoci," uvedla kancelář zesnulého politika v prohlášení zveřejněném na facebooku. Rodina požádala o modlitby a zároveň o respektování soukromí během náročného období. 

Podle informací webu americké zpravodajské stanice NBC News byli k Grahamovu domu přivoláni záchranáři kvůli zástavě srdce. Dostupné záběry zachycují zdravotníky, jak převážejí pacienta na lůžku do sanitky. Na místě byly i policejní a hasičské vozy. 

O tom, jak náhle se dostavily vážné zdravotní problémy, svědčí fakt, že Graham se ještě v pátek nacházel v ukrajinském Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V neděli se měl objevit v pořadu Meet the Press stanice NBC News. 

Graham se do celostátní politiky dostal v barvách republikánů v roce 2003, kdy se stal senátorem za rodnou Jižní Karolínu, jímž byl až do sobotního úmrtí. Například v letech 2019 až 2021 předsedal právnímu výboru Senátu. Podle zákonů Jižní Karolíny je momentálně na guvernérovi tohoto státu, aby jmenoval někoho, kdo do ledna příštího roku zaplní místo uvolněné po Grahamově úmrtí. 

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