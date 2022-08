Biden a členové jeho kabinetu plánují před volbami cestu po USA

Míra popularity Bidena z historického minima 36 procent v červnu a červenci stoupla na 40 procent k 10. srpnu. Ukazují to výsledky průzkumů veřejného mínění společností Ipsos a Reuters. V listopadu si budou Američané ve všeobecných volbách vybírat zástupce do Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu, na guvernérské posty ve 36 státech a třech teritoriích a do dalších veřejných funkcí.

Členové Bidenova kabinetu budou především propagovat demokratický úspěch v prosazení klimatického a sociálního zákona, který již schválily obě komory Kongresu. Bílý dům ve svém memorandu také uvádí, že bude pořádat "stovky debat a setkání na radnicích". Sám Biden přijede do Ohia k příležitosti položení základního kamene nového závodu společnosti Intel.

Bidenova popularita klesla pod 50 procent minulý srpen. Ačkoli prezident ještě oficiálně neoznámil, zda se bude v roce 2024 znovu ucházet o úřad, jeho blízcí spolupracovníci už řekli, že se Biden chystá na zahájení kampaně po listopadových volbách.

Bidenovi demokraté se v nich budou snažit udržet kontrolu nad oběma komorami Kongresu, což bude podle analytiků především ve Sněmovně reprezentantů obzvlášť obtížné, píše Reuters.

Bidenovi i demokratům dodávají na sebejistotě klesající inflace a ceny paliv, legislativní úspěchy v podobě klimatického zákona, zákona zpřísňujícího držení zbraní i americké investice do polovodičových technologií.