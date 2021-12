Biden hodlá Putina varovat před ekonomickou cenou případného napadení Ukrajiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Joe Biden se při dnešním videohovoru chystá svého ruského kolegu Vladimira Putina varovat, že na Rusko by mířily drtivé ekonomické sankce, pokud by se rozhodlo vojensky napadnout Ukrajinu. V předvečer jednání to sdělili médiím američtí činitelé.